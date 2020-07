Bartas, Kawase, Ozon y Vinterberg competirán en la Sección Oficial del Festival de San Sebastián

Cineastas como Sharunas Bartas, Naomi Kawase, François Ozon o Thomas Vinterberg competirán en la Sección Oficial de la 68 edición del Festival de San Sebastián, que también mostrará las obras de nuevos realizadores como Dea Kulumbegashvili o Takuma Sato, según ha anunciado este viernes el certamen cinematográfico donostiarra.

Sharunas Bartas (Siauliai, Lituania, 1964), autor con experiencia en los festivales de Cannes, Berlín, Venecia o Locarno, ha dirigido títulos como 'Frost' (2017) y 'Eurazijos aborigenas / Eastern Drift' (2010), que fue seleccionado en la retrospectiva 'Eastern Promises. Retrato de Europa del Este en 50 películas (2014)'. En septiembre regresará a San Sebastián con el estreno mundial de 'In The Dusk', un drama de trasfondo bélico sobre la lucha del movimiento partisano contra la ocupación soviética de Lituania después de la II Guerra Mundial.

Naomi Kawase (Nara, Japón, 1969), asidua al Festival donostiarra, volverá a optar a la Concha de Oro con el estreno europeo de 'Asa Ga Kuru / True Mothers', "una nueva exploración del microcosmos familiar que enfrenta a dos madres: una biológica y otra adoptiva".

La realizadora nipona ya concursó en la Sección Oficial del Zinemaldia con 'Genpin' (Premio Fipresci, 2010) y 'Vision' (Viaje a Nara, 2018), y sus películas también han podido verse en Perlak y en las retrospectivas temáticas 'doc - Nuevos caminos de la no ficción' (2010) y 'Nuevo cine independiente japonés 2000-2015' (2015).

Por su parte, la joven georgiana Dea Kulumbegashvili (1986), que estrenó sus cortos en el Festival de Cannes y en la Quincena de Realizadores, debutará en el largometraje con 'Dasatskisi / Beginning'. El filme, que tendrá su premiere mundial en San Sebastián, narra el acoso que sufren una testigo de Jehová y su familia por parte de un grupo extremista y de la policía del remoto pueblo georgiano en el que viven.

François Ozon (París, 1967) es otro de los cineastas que este año regresará a la Sección Oficial después de obtener la Concha de Oro y el Premio del Jurado al mejor guión por 'Dans la maison' (En la casa, 2012) y concursar con títulos como 'Sous le sable' (Bajo la arena, 2000), 'Le refuge' (Mi refugio, Premio Especial del Jurado, 2009) y 'Une nouvelle amie' (Una nueva amiga, 2014). El realizador, que mostró su ópera prima en Zabaltegi (Regarde la mer, 1997), competirá con 'Été 85 / Summer of 85' (Verano del 85), "un relato de amores adolescentes impregnado de nostalgia ochentera".

El Festival también acogerá la premiere mundial del segundo largometraje del japonés Takuma Sato (Akita, 1989) tras 'Don't Say That Word!' (2014), que obtuvo distintos reconocimientos en el Pia Film Festival de Tokio y en el Festival Internacional de Busan. Su nuevo trabajo, 'Nakuko wa ineega / Any Crybabies Around?', narra el vuelco en la vida de un hombre al que la televisión graba corriendo por la calle desnudo y borracho en Nochevieja.

Finalmente, Thomas Vinterberg (Copenhague, 1969), uno de los mayores exponentes del cine danés de las últimas décadas, participará con el estreno europeo de 'Druk / Another Round', en la que repite con Mads Mikkelsen, actor a quien ya dirigió en 'Jagten' (La caza, 2012). El autor de filmes como 'Festen' (Celebración, 1998), que fue programado en la retrospectiva 'Fiebre helada' (2007), retrata a "varios profesores embarcados en un excéntrico experimento: creen que si logran mantener un grado constante de intoxicación etílica durante la jornada laboral, podrán abrir sus mentes y aumentarán su creatividad".

'In The Dusk, Asa Ga Kuru / True Mothers', 'Dasatskisi / Beginning', 'Été 85 / Summer of 85 (Verano del 85)' y 'Druk / Another Round' forman parte de la lista de películas que el Festival de Cannes ha seleccionado en este año en el que no ha podido celebrar su 73 edición debido a la pandemia del covid-19.

En las próximas semanas, el Festival continuará desvelando el resto de títulos que integrarán la Sección Oficial de la 68 edición, que el 18 de septiembre será inaugurada, fuera de concurso, por 'Rifkin's Festival', una comedia romántica dirigida por Woody Allen rodada en la capital guipuzcoana.