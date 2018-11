Zinexit acoge el estreno de 'When de war comes', la historia de un jefe de un grupo paramilitar que recluta adolescentes

Zinexit, que se celebrará hasta este viernes, 23 de noviembre, en los cines Golem de Bilbao, en Azkuna Znetroa, a las 19.30 horas y con entrada libre, ha querido convertir su novena edición en una celebración de los derechos humanos, al cumplirse el 70 Aniversario de su declaración universal por parte de las Naciones Unidas.

En ese sentido, Zinexit propone en esta edición reflexionar sobre cuestiones como la gestión de valores como la diversidad y la solidaridad, la acogida a las personas refugiadas, las migraciones, la pobreza, la pluralidad religiosa o cultural, la igualdad de género, los derechos de personas LGTBI, o las nuevas formas de exclusión e injusticia.

En la sesión de este martes, se estrenará la película "When the war comes" ("Cuando llega la guerra"), en la que su director, Jean Gebert, cuenta la historia de Peter, "un joven a primera vista típico de Europa, que vive con sus padres, tiene novia y ha entrado en la universidad, pero que, sin embargo, es el jefe de un grupo paramilitar llamado Slovenskí branci, que recluta a cientos de adolescentes eslovacos con la silenciosa aprobación de las autoridades", han explicado los organizadores. Tras la proyección, se celebrará un coloquio con Jesús Álvarez, de Amnistía Internacional Euskadi.

Por otro lado, este miércoles, 21 de noviembre, Zinexit iniciará una nueva colaboración con Zinegoak Festival LGTB de Bilbao, con una sesión que incluye el documental "Mr. Gay Syria", que cuenta la historia de dos refugiados sirios gays mientras intentan reconstruir sus vidas. En este caso, el coloquio posterior correrá a cargo del director de Zinegoak, Pau Guillén, y Adolfo Guerra, refugiado huido por su condición de gay.

Para este jueves, 22 de noviembre, está programado el estreno de "City of ghosts" ("Ciudad de fantasmas"), que dan a conocer "las estrategias de propagación del horror por parte de una de las agrupaciones más sanguinarias del mundo" en un film dirigido por Matthew Heinemann, que narra la vida de un grupo de ciudadanos sirios que decidieron crear el RBSS (Raqqa está Siendo Asesinada en Silencio), "un colectivo formado por activistas anónimos que deciden arriesgar sus vidas con el fin de denunciar los abusos perpetrados por ISIS, organización terrorista que tomó el poder de Raqqa en 2014", han explicado los organizadores del certamen.

Zinexit cerrará su edición de este año con la proyección de "12 angry men" ("12 hombres sin piedad"), primera película de Sidney Lumet, producida por Henry Fonda y Reginald Rose, también autor del guión. Se estrenó el 13 de abril de 1957 en Nueva York, estuvo nominada a tres Oscar y ganó el Oso de Oro en Berlín. La película se filmó en 17 días con un presupuesto de 340.000 dólares en la Sala del Jurado del Tribunal Superior de Justicia de Nueva York.

ZINEXIT EN BARAKALDO, BASAURI Y VITORIA

Al igual que en las últimas ediciones, Zinexit extenderá su programación a otros municipios vascos, en concreto este año a Barakaldo, Vitoria y Basauri. Al igual que en Bilbao, tras la proyección de las películas, habrá un debate posterior con el público y la entrada es libre hasta completar aforo.

La película "Razzia" -que se estrenó en Euskadi con motivo del prólogo de este mismo festival, Zinexit Topaketak el pasado 9 de octubre- se podrá ver a las 18.30 horas de este martes en el Centro Cívico Clara Campoamor de Barakaldo, y el miércoles 28 de noviembre a las 19.00 horas en Social Antzokia de Basauri. En Barakaldo, el coloquio contará con la presencia de una representación de Oxfam Intermon, y en Basauri de Amnistía Internacional.

En cuanto a la sesión a celebrar en la capital alavesa, se ha programado para el jueves 29, a las 19.30 horas, en los Cines Florida, y consistirá en la proyección del film incluido en la programación oficial de la presente edición de Zinexit, "Mr Gay Syria", y al igual que en la sesión de Bilbao contará con la presencia en el coloquio del refugiado por su condición de gay Adolfo Guerra.