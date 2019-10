La consejera de Seguridad confirma que la exdirectora de Osakidetza accedió de manera "irregular" a las juzgados ayudada por ertzainas

La consejera de Seguridad, Estefanía Beltrán de Heredia, ha hablado de "novela" e incluso de información no "contrastada", pero ha terminado por reconocer en el Parlamento Vasco que, como publicó este periódico, la exdirectora general de Osakidetza, María Jesús Múgica, accedió de manera "irregular" al Palacio de Justicia de Vitoria cuando fue citada a declarar como testigo de la investigación abierta en torno a las irregularidades en las oposiciones médicas del Servicio Vasco de Salud, a finales de mayo. Múgica pudo entrar por el garaje y en coche para evitar a los medios de comunicación -privilegio que no ha tenido ninguno de los imputados ni el resto de testigos- y lo hizo ayudada por un comisario de la Ertzaintza al que llamó y dos agentes destinados en los juzgados. Los implicados han sido "amonestados", según ha confirmado también Beltrán de Heredia.

La titular de Seguridad ha comparecido este viernes en la sesión de control al Gobierno del Parlamento, la primera en más de 100 días, a instancias del representante del PP Javier Ruiz de Arbulo. "A mí me parece escandaloso. A mí me parece una auténtica vergüenza. Pero quiero conocer su opinión, porque igual yo soy muy sensible con estas cosas y esto es una cuestión común y normal o habitual", ha planteado el 'popular', que ha ironizado que quizás ocurre en más ocasiones que alguien que va "de pintxos a San Sebastián" o "a una reunión en Sabin Etxea" en Bilbao, la sede del PNV, aproveche las instalaciones de los juzgados para aparcar cómodamente.

La explicación ofrecida por los agentes tras la investigación interna acometida por el juez decano de Vitoria, José Luis Núñez Corral, era un supuesto retraso de Múgica y un problema de aparcamiento. Sin embargo, cuando llegó estuvo varias horas esperando antes de entrar a declarar en una sala de espera y, en todo caso, cerca del Palacio de Justicia hay un aparcamiento. "Utiliza una mentira [...]. La excusa que dan es que llegaba tarde y que, como llegaba tarde, no tenía tiempo suficiente para aparcar. Todo eso es mentira. Porque ella no iba sola en el coche. Le podían haber dejado en la puerta principal, haberse bajado y haber entrado perfectamente. Y a dos manzanas hay un parking público. Lo mismo que llama a su amigo el de la Ertzaintza para que dé la orden de que le dejen entrar por detrás, puede llamar al juzgado y decir 'oiga, que llego dos minutos tarde, que estoy aparcando el coche'", ha aseverado Ruiz Arbulo, quien se ha preguntado si el comisario de la Ertzaintza era "amigo, familiar o compañero de partido" de la exdirectora de Osakidetza, quien dimitió del cargo precisamente por el caso de las oposiciones, al igual que el consejero Jon Darpón y otros cargos intermedios.

Sin dar nombres ni detalles, algo de lo que se ha quejado Ruiz de Arbulo, Beltrán de Heredia ha señalado que "los planes de seguridad deben cumplirse en su integridad" y que, por ello, "no deben incumplirse nunca", subrayando que no había circunstancias "excepcionales" que le facultasen a Múgica a valerse de la Policía y para entrar por un lugar diferenciado al habilitado para el público en general. La consejera ha añadido que "una resolución del juez decano estableció que se trató de una actuación irregular" y que el Gobierno la hace suya.

Y ha añadido: "Atendiendo a esa resolución [...], a las personas afectadas se les recordó que deben cumplir con los protocolos de seguridad establecidos y han sido, como corresponde, amonestadas por sus respectivos responsables y jefes de unidad". EH Bildu, Elkarrekin Podemos y el propio PP han registrado igualmente solicitudes de información para obtener por escrito más detalles de este asunto. La consejera de Salud, Nekane Murga, ha seguido el debate desde su escaño y tomando algunas notas en un ordenador portátil.