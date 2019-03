El sueño imposible de un salario mínimo vasco de 1.200 euros

Así, el Parlamento Vasco ha rechazado la propuesta y ha aprobado la iniciativa presentada por PNV y PSE, que defiende la necesidad de acometer, en el marco de la negociación colectiva, una subida de salarios "de carácter general". Por eso, apoya el acuerdo alcanzado entre los agentes sociales en el IV Acuerdo Estatal de Negociación Colectiva, por el que se acuerda el establecimiento progresivo de un salario mínimo de convenio de 14.000 euros anuales.

Además, considera que el acuerdo interprofesional sobre la estructura de la negociación colectiva de 17 de enero de 2017 es "la base fundamental para avanzar hacia un marco de salarios, estabilidad y calidad de empleo, desde la prioridad del ámbito vasco de negociación colectiva".

El parlamentario de Elkarrekin Podemos Jon Hernández ha defendido la necesidad de que el Parlamento fije posición política, aunque no tenga competencias en la materia. Mientras, Estíbaliz Larrauri , del PNV, ha recalcado que la Cámara no debe fijar una cuantía porque "no tiene que suplantar ni condicionar a patronal y sindicatos".