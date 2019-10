Navarra no autorizará la apertura de locales de apuestas durante los próximos seis meses

El Gobierno de Navarra ha decidido suspender durante seis meses la concesión de autorizaciones para abrir nuevos locales de apuestas, salones de juego y bingos. El Ejecutivo foral ha creado hace pocas semanas un grupo de trabajo interdepartamental para estudiar cambios en la normativa que regula el juego en Navarra, y ha considerado que es preciso suspender la concesión de nuevas licencias hasta que no se finalice dicho estudio para "que no afecte a la racionalización del sector durante el periodo de revisión, elaboración y modificación de la normativa".

En la actualidad, en Navarra hay un total de 62 establecimientos de apuestas y juegos, y se han solicitado dos nuevas licencias en los barrios pamploneses de la Chantrea y San Jorge, que han generado la protesta de algunos sectores vecinales. El portavoz del Ejecutivo y vicepresidente, Javier Remírez, ha manifestado ser consciente de la alarma social que ha generado la proliferación de estos establecimientos y de las nuevas formas de juego. Un incremento de locales que ha tenido su consecuencia: cada vez más personas presentan "adicción al juego". Así lo confirman los datos de la Asociación de Ludópatas de Navarra -Aralar-, que ha registrado "una demanda creciente de personas que presentan adicción al juego". De hecho, cuentan con lista de espera. La asociación también ha detectado una variación en el perfil de las personas adictas al juego: el perfil más habitual es el de un joven deportista y sano, varón, menor de 30 años y adicto a las apuestas deportivas. Por todo ello, el portavoz del Ejecutivo foral ha explicado que es preciso "impulsar medidas para prevenir conductas relacionadas con la adicción al juego y la ludopatía" y ha incidido en que en esta cuestión "lo que tiene que primar es el interés general en forma de salud pública".

Estudio de la normativa del juego en Navarra

El Gobierno de Navarra está estudiando el sector del juego y la normativa que lo regula con el objetivo de adoptar medidas generales que, según ha explicado Remírez, respeten "el equilibrio de los intereses de las partes, dentro de un marco de libertad de empresa y la protección de los derechos relacionados con la salud pública"; prevengan la ludopatía o "adicción patológica a los juegos electrónicos o de azar"; y protejan especialmente a los menores y colectivos vulnerables.

De dicho análisis se extraerá una serie de conclusiones que podrían incluir la adopción de medidas que limiten las autorizaciones de apertura. Asimismo, el Parlamento foral ha creado una ponencia en la que se abordará la regulación del juego en Navarra y las medidas que podrían minimizar los riesgos que conlleva la adicción al juego. El Ejecutivo ya ha anunciado que trabajara con las conclusiones extraídas tanto del informe como de la ponencia, que se desarrollará durante los próximos seis meses, de ahí que el Gobierno no vaya a otorgar licencias durante ese periodo. Es decir, el Ejecutivo no otorgará licencias de apertura para este tipo de establecimientos mientras dure el análisis del sector y su normativa con el fin de que no se altere en exceso el campo de estudio. Durante estos seis meses, las entidades públicas y privadas que trabajen en el ámbito del juego y en las consecuencias que genera en la población navarra, podrán presentar también sus propuestas al Ejecutivo.

Entre las cuestiones relacionadas con la normativa, se van a estudiar aquellas relativas a "la distancia obligatoria que debe existir en el emplazamiento de los salones de juego ("no podrá autorizarse la apertura de nuevos salones de juego cuando su emplazamiento diste menos de 400 metros de otro establecimiento de esta naturaleza") o en el control en la entrada a este tipo de locales tanto presencial como de jugadores online ("se prohíbe el acceso a menores de edad, a personas ebrias y drogadas y a quienes tiene prohibido el acceso al juego por el Gobierno de Navarra, por alguna autoridad judicial o por alguna otra Administración Pública competente").

Distribución de los establecimientos de juego y apuestas

De los 62 establecimientos que hay en Navarra (50 salones de juego, 9 tiendas de apuestas y 3 salas de bingo) la mayoría se encuentran en Pamplona. De hecho, la capital de la Comunidad Foral de Navarra alberga el 53% de estos locales (25 salones de juego, 6 tiendas de apuestas y 2 bingos). En la Ribera también han proliferado estos establecimientos y contabiliza ya 9 salones de juego, 2 tiendas de apuestas y un bingo.

Primeras reacciones

El alcalde de Pamplona, Enrique Maya, ha considerado "una buena noticia" el acuerdo adoptado por el Gobierno foral para "frenar la proliferación de lugares para hacer apuestas" porque es "uno de los principales problemas" de la ludopatía. Maya ha subrayado que van a apoyar cualquier medida que suponga "poner freno a ese grave problema". En lo relativo a las dos licencias solicitadas para abrir dos establecimientos en la Txantrea y en San Jorge, el alcalde ha explicado que el Ayuntamiento debe analizar cómo afecta la suspensión decretada por el Gobierno, porque "una cosa son las autorizaciones que tiene que dar el Gobierno y otra las licencias que tiene que dar el Ayuntamiento", aunque "evidentemente van juntas".