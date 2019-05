UAGN pide la retirada de los osos del Pirineo tras los tres ataques registrados este fin de semana

UAGN ha afirmado este lunes que está trabajando "intensamente" desde hace meses para la retirada de los osos del Pirineo navarro y ha precisado que ha reivindicado tanto al Ministerio de Medio Ambiente como al Departamento de Desarrollo Rural del Gobierno de Navarra información sobre la introducción de la osa "sin que ninguno de ellos estuviera al corriente de la entrada de estos animales salvajes". Y ha señalado que articularán las medidas jurídicas correspondientes, tanto nacionales como internacionales, para "retirar los osos y no alteren el trabajo de los ganaderos de los valles".

La exigencia de UAGN se produce después de que este fin de semana se registraran tres ovejas muertas en dos sucesos consecutivos el sábado y el domingo en la localidad de Uztarroz como posible consecuencia del ataque de la osa parda Claverina, soltada en octubre de 2018 por el Gobierno francés en el Pirineo occidental junto a otra osa, Sorita.

Los guardas desplazados el domingo a la zona del segundo ataque, a unos 150 metros del registrado el sábado, inspeccionaron las ovejas muertas y en una de ellas encontraron heridas compatibles con un ataque de oso pardo. No obstante, no hallaron huellas en los alrededores al ser “un terreno muy herboso”, indicaron en una nota. La segunda oveja, con muestras de ataques de oso, “habría sido comida por los buitres”, añadieron.

A pesar de que las autoridades se encontraban a la espera de “análisis técnicos”, a partir de la información recabada por los guardas de medio ambiente y del contraste con las coordenadas facilitadas por las autoridades francesas señalaron como “probable” que fuera un nuevo ataque de la osa Claverina.

En un comunicado, UAGN ha señalado que en febrero pusieron en marcha junto a Asaja Huesca y Asaja Lleida la plataforma transpirenaica para trabajar conjuntamente "y poner en valor el papel de la ganadería extensiva en el Pirineo; durante estos meses hemos mantenido distintas reuniones con la Administración en Navarra y Madrid, pero sin respuesta clara".

"Se nos denegó la invitación de UAGN por parte del Departamento para participar en una jornada que celebramos la semana pasada sobre la ganadería extensiva", ha indicado Gonzalo Palacios, vicepresidente de UAGN y ganadero del Izal, valle de Salazar, quien ha expuesto que "se redactó un manifiesto, firmado por el 99% de ganaderos de los Valles Pirenaicos, para ejercer presión ante la Administración de un tema que preocupa enormemente al sector".

Huella de oso encontrada en la zona de los ataques en Uztarroz.

UAGN ha señalado que los tres ataques a ganado de este fin de semana "deja claro que el sistema de geolocalización no funciona puesto que los avisos tardan horas en registrarse". "Es intolerable que los ganaderos tengan que convivir con una osa eslovena que se ha introducido en un hábitat que no es el suyo y se desconoce el comportamiento que pueda tener", ha manifestado, para añadir que "no vamos a admitir que a día de hoy los ganaderos y el ganado estén en peligro frente a especies salvajes que se han introducido en el territorio sin tenernos en cuenta".

Palacios ha comentado que de momento ha sido el oso, confiemos en que no reintroduzcan el lobo". "A mí como ganadero del Pirineo nadie me ha preguntado qué me parecía la medida, y de la noche a la mañana nos recorre por nuestros pastos un animal agresivo, que ya ha realizado varios ataques a nuestros animales. ¿Solución? Ninguna", ha expuesto.

Ángel Remírez, responsable jurídico de UAGN, ha manifestado que "el Código Penal establece que el que introdujera o liberara especies de flora o fauna no autóctona, de modo que perjudique el equilibrio biológico, contraviniendo las leyes o disposiciones de carácter general protectoras de las especies de flora o fauna, será castigado con la pena de prisión de cuatro meses a dos años o multa de ocho a veinticuatro meses y, en todo caso, inhabilitación especial para profesión u oficio para tiempo de uno a tres años". Ha comentado así que "podemos concluir que existen varias vías administrativas y judiciales para denunciar esta situación".

Plan de acción del oso pardo

El Plan de Acción del Oso Pardo del Departamento de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Administración Local ha iniciado ya el procedimiento de tramitación de la indemnización para compensar a los ganaderos por los daños sufridos.

El Plan de Acción del Oso Pardo incluye una serie de medidas pensadas para compensar a los ganaderos y ganaderas por el extra de trabajo que supone tener osos en la zona, o bien para ayudarles en la protección de su ganado. Una de las medidas que ha tenido mayor impulso en los últimos dos meses ha sido la geolocalización de los rebaños. El método consiste en colocar a 1 o 2 ovejas del rebaño un collar con geolocalizador, de manera que los ganaderos pueden saber en todo momento dónde se encuentra el rebaño con un dispositivo con acceso a Internet.

Por el momento de han colocado 18 geolocalizadores, aunque está previsto colocar hasta 34 en las próximas semanas. Esta medida ha sido puesta a disposición de las personas propietarias de ganado menor que pasta en zona osera. Estas actuaciones se están llevando a cabo en colaboración con INTIA. Algunas de estas medidas, según exponían ayer ganaderos, están puestas en duda por la tardanza de la “geolocalización real” de las osas, en conocimiento de autoridades francesas “y no navarras”, decían.