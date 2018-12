La plataforma Libertad para educar dice que Skolae “es ilegal, ilegítimo e injusto”

La plataforma de padres Libertad para educar, que coordina las movilizaciones contra el plan de coeducación del Gobierno de Navarra, Skolae, considera que la educación afectivo-sexual que propone “está absolutamente impregnado por la ideología de género”. Fuentes de la plataforma aseguran que se trata de “un programa ilegal, ilegítimo e injusto. Ilegal porque vulnera las leyes educativas y los decretos de Educación del propio Gobierno de Navarra, del propio Gobierno Barkos; ilegítimo porque quita a los padres la posibilidad siquiera de saber que se les va a educar a sus hijos en materia afectivo-sexual; e injusto porque está aplicando una ideología que es absolutamente minoritaria”.

En la misma línea, Concapa Navarra ha animado a la ciudadanía a acudir este sábado a una concentración "contra la imposición de Skolae" convocada por la plataforma de padres Libertad para educar y que se celebrará a las 12 horas en el Parque de la Insumisión.

El programa de coeducación Skolae se ha visto envuelto en una lucha política sin cuartel en Navarra pese a haber sido reconocido por profesionales en el I Congreso Internacional de Coeducación y Género celebrado en Madrid. Algunos exaltados han llegado incluso a asaltar el Departamento de Educación, y se han publicado bulos en las redes sociales sobre contenidos del programa.

Desde la plataforma Libertad para educar, que evita nombrar portavoces para “evitar protagonismos”, indican que el programa Skolae “tiene varias patas: la de igualdad, la de coeducación y la de educación afectivo-sexual”. “Es un compendio de cosas que, sobre todo en materia de igualdad y coeducación, llevan haciéndose muchos años en Navarra. Ahí no tenemos ninguna pega”, aseguran.

Es la educación afectivo-sexual “impregnada de ideología de género” lo que critican. “Frente a eso, queremos participar en la educación de nuestros hijos, que no se nos oculte información clave, como han hecho con los centros piloto el año pasado, y que retiren las resoluciones que imponen el programa Skolae de forma unilateral”, denuncian.

“La presidenta del Gobierno nos sigue mintiendo diciendo que no es obligatorio para todos los centros, pero las resoluciones no dicen eso. Lo único que hacen es confundir a la gente. Hay tres recursos contra esas resoluciones -de Concapa, de un grupo de padres y de una asociación-, queremos que dejen de mentirnos y que cambien las resoluciones”, reclaman.

Y elevan el tono para subrayar que si el Gobierno no retira las resoluciones “haremos más movilizaciones, esto es el principio. También tenemos otros planes si no mueven su postura, pero vamos a tumbar Skolae sí o sí. La mano está tendida, pero deben dejar de engañarnos y decir que han metido la pata. Queremos que esto no se imponga”.

La plataforma llega incluso a amenazar con declararse en rebeldía frente al Gobierno: “Si no nos escuchan, como padres, nos vamos a declarar insumisos, por eso hemos elegido el parque de la Insumisión para la movilización del sábado. Vamos a exigir a todos los centros educativos que nos informen de lo que van a enseñar, y si los contenidos atacan nuestras convicciones éticas, morales o religiosas no llevaremos a los hijos a esas clases”.

Concapa, la Constitución y las convicciones morales

En un tono menos agresivo, el comunicado de Concapa abunda en los mismos argumentos: "el menosprecio manifestado por el Gobierno de Navarra a las familias navarras, no queriendo escuchar otras opiniones distintas a las suyas, y el hacer oídos sordos a las reclamaciones y quejas presentadas por distintas asociaciones, son muestras claras del mal talante que presenta el Ejecutivo".

Para Concapa, "el Gobierno de Navarra muestra una forma de actuar totalmente contraria a la transparencia y a la buena fe cuando siembra confusión entre los padres y los centros educativos diciendo que el programa Skolae no es obligatorio, al mismo tiempo que deliberadamente mantiene en vigor la normativa que dice todo lo contrario y continúa forzando su aplicación en todos los centros designados".

Concapa remarca que "por encima de las resoluciones del director de Educación, está la Constitución española, que en su artículo 27.3 afirma el derecho de los padres a educar a sus hijos según sus propias convicciones morales". "Además, nos ampara el artículo 16.1, que consagra la libertad ideológica y de conciencia, que jamás puede ser conculcada por los poderes públicos", ha agregado.

A su juicio, "es un deber de los ciudadanos tomar decisiones en los ámbitos que les son propios, participar activamente en la vida social y controlar al poder político cuando éste se extralimita en sus funciones".