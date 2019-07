Las horas trabajadas no remuneradas suponen un "ahorro" de 112 millones de euros a las empresas Navarras

Según un estudio elaborado por el sindicato CCOO, en Navarra, las empresas dejan de pagar un total de 112 millones de euros en horas no remuneradas. El estudio detalla que, en este caso, la mayoría de las personas que sufren la prolongación no remunerada de la jornada tienen de 30 a 49 años, trabajan en el sector servicios y mayoritariamente son hombres.

De esta manera, el sindicato ha alertado del "fenómeno de la prolongación no retribuida de la jornada laboral", en el contexto de la introducción obligatoria del registro horario en las empresas. Además, ha destacado que "este abuso afecta a 12.414 personas que trabajan 95.500 horas a la semana de más".

En el conjunto del España, detalla el estudio, más de un millón de trabajadores realizaron en 2018 una jornada de trabajo superior a la acordada, lo que supone que las empresas dejan de pagar 11.500 millones de euros. Estos datos se han hecho públicos a través del análisis de los micro datos de la EPA 2018 para la población asalariada a tiempo completo, comparando la jornada pactada (horas pactadas más horas extra pagadas) con la jornada efectiva (horas habituales más horas extra totales, pagadas y no pagadas).

El secretario general de CCOO en Navarra, Chechu Rodríguez, ha explicado en rueda de prensa que la obligatoriedad del registro de la jornada entró en vigor el pasado 12 de mayo, y supone "una medida reivindicada durante mucho tiempo por CCOO, que va a lograr fundamentalmente que se aumenten las cotizaciones a la Seguridad Social y que se respeten los tiempos de descanso y por lo tanto la salud en el trabajo, y además se evitarán abusos como la prolongación no retribuida de la jornada laboral".

Chechu Rodríguez ha afirmado que "es necesario medir las horas que realizan los trabajadores como forma de prevención de abusos y fraudes que repercuten en el precio del salario/hora, en las tasas de paro y en las propias cuentas de la Seguridad Social". "En Navarra así como en el resto del Estado se hace un uso indebido de la prolongación de la jornada, por eso exigimos a las empresas que implanten de forma urgente y previo acuerdo con la representación social sistemas de registro horario fiables, objetivos y accesibles", ha señalado.

Según ha destacado el dirigente sindical, "no cobrar las horas extraordinarias y por lo tanto no cotizarlas supone recibir menos prestaciones". "Al no cotizar por todo el salario, la base de cotización es inferior, siendo inferiores las prestaciones de la Seguridad Social a las que se puede tener acceso. Además, para la cuantificación de prestaciones por desempleo, indemnizaciones por despido y jubilaciones, se considera únicamente la cantidad reconocida en las nóminas. No cobrar esas horas extra no solo afecta a la nómina, sino que también tiene influencia negativa en el cobro de diversos conceptos", ha señalado.

En la misma línea, el secretario de Acción Sindical de CCOO de Navarra, Alfredo Sanz, ha subrayado que "el registro horario es una forma de evitar abusos y previene fraudes que repercuten en las tasas de paro, ya que evitando estas prácticas se podrían generar cientos de empleos, en Navarra por ejemplo 2.389". En este sentido, el sindicato ha indicado que la obligatoriedad del registro horario debe servir también para regular el teletrabajo o las nuevas fórmulas de desconexión digital.

Por último, CCOO considera que la prolongación de la jornada laboral es "una de las formas más graves de precariedad y de fraude a la Seguridad Social", por lo que ha pedido "mayor control" a la Inspección de Trabajo.