La sesión de arte y ciencia 'De la Antártida a Pamplona' cierra este jueves los encuentros 'El clima en nuestras manos'

Intervendrá asimismo la investigadora tafallesa Uxua López, integrante de la expedición a la Antártida con Homeward Bound. El programa se completa con la conexión a la Estación Espacial Internacional para observar el cielo de la Antártida y con la participación del trío de oboes 'Rerum Novarum'.

La sesión será abierta por la consejera de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Administración Local, Isabel Elizalde, y se realizará un reconocimiento especial al químico, geólogo y glaciólogo estellés Adolfo Eraso, dedicado a la investigación, a la docencia y a la divulgación de la problemática del cambio climático.

La de este jueves es la segunda y última actividad de los encuentros 'El Clima en nuestras manos', dos jornadas de trabajo y divulgación organizadas por el Gobierno de Navarra en el marco del compromiso y de las acciones que marca KLINA, la Hoja de Ruta del Cambio Climático de Navarra 2017-2030.

LOS INVESTIGADORES PROTAGONISTAS

Adolfo Eraso y Mª Carmen Domínguez fundaron en 2001 el proyecto Glackma, el 2001 el Proyecto GLACKMA la asociación científica cuyo objetivo fundamental es el estudio de la evolución del calentamiento global, utilizando los glaciares como sensores naturales del mismo.

Adolfo Eraso Romero (Estella, 1934). Doctor en Geología, Licenciado en Ciencias Químicas. Académico de la New York Academy of Sciences, 1994, Russian Academy of Natural Sciences, 2002, doctor Honoris Causa por la Universidad Pública de Navarra (UPNA) en 2014. Ha realizado más de 80 expediciones de investigación polar. Fundador de la Asociación GLACKMA.

Mª del Carmen Domínguez. (Oviedo, 1969). Doctora en Matemáticas. Co-fundadora de la Asociación GLACKMA. Ha participado y organizado 58 expediciones glaciológicas. Divulgadora científica.

Uxua López Flamarique (Tafalla, 1983). Ingeniera de Telecomunicaciones. Participante en 2018 de la expedición a la Antártida de 100 mujeres en el marco del proyecto Homeward Bound. Iniciativa que tiene como objetivo aumentar la influencia y el impacto de las mujeres con un fondo de la ciencia con el fin de influir en la política y la toma de decisiones, ya que da forma a nuestro planeta.