Este miércoles 30 de diciembre, y de manera algo inesperada para cualquiera excepto para los muy atentos a las minucias y los tecnicismos de la política internacional, la Unión Europea y China han alcanzado un acuerdo bilateral de inversiones. Bien es cierto que es un acuerdo político al que debe dársele forma legal y aprobación parlamentaria y que continuarán las críticas y el ruido mediático alrededor de las cuestiones más polémicas (el choque de diferentes tipos de capitalismo, la preocupación sobre la guerra tecnológica, diferentes visiones sobre el dilema derechos humanos vs. principio de no injerencia en asuntos internos). Pero en medio de la creciente rivalidad entre EEUU y China y la búsqueda de voz propia que la Unión Europea realiza alrededor del concepto de "autonomía estratégica", uno no puede más que interpretar este movimiento como un codazo geopolítico de primer orden hacia Washington y un deseo de reafirmación de los propios intereses de Bruselas ante EEUU.

