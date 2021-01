Hace tan solo ocho días la Unión Europea firmaba un acuerdo bilateral de inversiones con China que a partes iguales era ambicioso en el objetivo a conseguir (un aún mayor acercamiento entre ambas economías) y polémico (por la confrontación de dos modelos de sociedad diferentes con valores, principios y formas de organización distintas). Justo ese mismo día y los siguientes, a la canciller alemana Angela Merkel le sobrevinieron múltiples críticas furibundas: por qué había acelerado este acercamiento a Pekín en medio de la pandemia, por qué no había esperado a la llegada del presidente Biden, por qué no daba una oportunidad a un EEUU post-Trump. Leer dichas críticas aquí de corrido no hace justicia a la virulencia de los comentarios negativos.

