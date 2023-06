Un futuro digno de ser vivido

La llamaban el ángel de la muerte y durante milenios fue una de las enfermedades más temidas en todo el mundo. Solo en el siglo XX, provocó alrededor de 500 millones de muertes. Pero la viruela es la única enfermedad humana que ha logrado ser erradicada. Representa uno de los éxitos de salud pública más rotundos: en 1980, tras acabar con el virus en Somalia, la Organización Mundial de la Salud cerró por fin la historia de uno de los males más letales. Este ángel negro fue aniquilado gracias a una campaña de vacunación, la primera de la historia, que comenzó en 1798, cuando el médico Edward Jenner publicó los estudios que dieron lugar a la vacuna.

Es imposible hacer un repaso de aquella terrorífica pandemia sin pensar en el coronavirus. El pasado 5 de mayo, tras 1191 días, la Organización Mundial de la Salud decretó el final de la emergencia sanitaria internacional por la covid 19. Es un hito que también debemos celebrar, sin lugar a duda. Otro éxito de salud pública, otro éxito de las vacunas. En mitad de la emergencia, se pusieron en común los datos científicos entre investigadores e investigadoras para luchar contra el coronavirus, aplicar los tratamientos adecuados y, por supuesto, encontrar una vacuna en tiempo récord.

Pero las consecuencias de esta pandemia, sus profundas fisuras, aún no han terminado. Así lo advirtió Tedros Adhanom Ghebreyesus, director de la OMS. Todavía hay miles de personas cuyas vidas corren peligro en unidades de cuidados intensivos en todo el planeta, todavía hay millones de personas sufriendo los síntomas de la covid persistente. El dolor que ha generado es incalculable, igual que la pobreza a la que ha arrojado a sociedades enteras. El virus, que ya forma parte de nuestra realidad, seguirá mutando. No podemos olvidarlo. Como tampoco podemos olvidar lo que nos ha enseñado esta brutal emergencia en estos tres años y tres meses: que sin ciencia no hay futuro, que las políticas públicas deben blindar y reforzar los sistemas sanitarios al servicio de toda la ciudadanía y que solo trabajando de forma comunitaria conseguiremos afrontar los retos que nos aguardan.

La salud, la ciencia y el bienestar de una sociedad forman una trenza indivisible. La robustez de esas tres hebras unidas, entrelazadas con sumo cuidado y determinación, es la única herramienta que puede llevarnos a un futuro digno de ser vivido.

El lunes pasado, The Guardian publicaba un artículo sobre el “tsunami de plata” o “silver tsunami”, en inglés. Se refería a la oleada de enfermos de cáncer de avanzada edad que podrían colapsar los sistemas sanitarios, según alertan los expertos oncológicos. Hace pocos meses, más de 250.000 personas se manifestaron por la defensa de la sanidad pública en Madrid, la comunidad autónoma que menos presupuesto dedica a la antención primaria, en la que los médicos han mantenido una huelga de casi cuatro meses. Los procesos de privatización y deterioro del Partido Popular hacen que las listas de espera ya no estén siquiera en los quirófanos, sino en los diagnósticos.

Ahora mismo, en Castilla y León hay confinadas miles de vacas para prevenir el contagio de la tuberculosis bovina, una enfermedad muy contagiosa que puede transmitirse a los humanos. La legislación europea es estricta, y empeñarse en relajar los controles para ganar votos, como está haciendo Vox ꟷen una comunidad donde forma parte del Gobiernoꟷ, poniendo en peligro la credibilidad sanitaria de un sector importante como es el ganadero y, además, arriesgándose a que la bacteria salte a los humanos y se propague sin control es irresponsable y alarmante. Dice el consejero de Agricultura: “Llevamos muy al extremo la salud pública”. La salud pública no se lleva lejos, la salud pública se protege, se cuida por encima de todo, se toma en serio. A quien estamos llevando demasiado lejos es a la ultraderecha.

Politizar la salud y negar la ciencia, es decir, poner en peligro la vida de las personas y desoír las voces de las y los científicos, atenta directamente contra el bienestar de una sociedad. Deshacer la trenza, separar las hebras de la salud y la ciencia, tiene consecuencias catastróficas para la ciudadanía. Ningún partido político debería poder permitírselo.

El Gobierno de España acaba de duplicar la inversión pública del proyecto estratégico de Salud de Vanguardia, gracias a la nueva inyección de los fondos europeos. Un PERTE pensado para liderar el descubrimiento y la producción de nuevos medicamentos y terapias avanzadas, y hacerlas llegar a la gente a través de nuestro Sistema Público de Salud. Un PERTE pensado también para digitalizar nustro sistema sanitario, reforzar la atención primaria y avanzar en medicina personalizada. Porque nuestra meta es ser un país líder en ciencia e innovación al servicio de la salud de las personas. No es un reto: es una realidad tangible, la realidad hacia la que se dirige el Gobierno de este país.

La salud es un derecho, no el privilegio de unos pocos. Ciencia, salud y bienestar. Trencemos con determinación el camino hacia el único futuro digno de ser vivido. Para que ningún ángel de la muerte nos vuelva a coger desprevenidos.