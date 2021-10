El PP y las viviendas a fondos buitres

Empiezo con una descripción objetiva. Nos enfrentamos a un asunto muy concreto: el gobierno local de Ana Botella vendió miles de viviendas sociales a fondos buitres. Ahora vamos al lío.

Hay cosas que pueden resultar inmorales y que, sin embargo, tienen cabida en nuestro ordenamiento jurídico. En ese tipo de supuestos se ve claramente la calidad de las personas que, pudiendo hacer algo ‘malo’, no lo hacen. En política, se deberían sopesar más la coherencia ideológica y la honestidad gestora, aquí no basta la frivolidad de una exaltación superficial de ciertos valores. No tendríamos que votar con las entrañas sino con la cabeza. Existe mucha gente que se cree de izquierdas y que, por el contrario, tiene tics de la derecha más rancia y mucha gente de derechas que, en el fondo, desabotonando su camisa de fuerza cultural, es de izquierda.

Ahora bien, tenemos otras cosas que son inmorales y que, además, se revuelcan en la ilegalidad. Eso es lo que hemos denunciado desde el PSOE del ayuntamiento de Madrid. Porque lo que hizo el gobierno del PP, con la señora Botella a la cabeza, fue, a nuestro parecer, no solo una obscenidad política (vender a fondos buitres miles de viviendas sociales) sino una ilegalidad intolerable (al dictar resoluciones arbitrarias que se han traducido en una malversación de fondos públicos). No se puede defender lo indefendible salvo que entregues tu alma a la mentira. Confío en que los ciudadanos empiecen a retirar su apoyo a un partido político que juega a la etiqueta pero que practica el bandolerismo.

El PP de Esperanza Aguirre, con su cobertura normativa, y el de Ana Botella planificaron al detalle un saqueo del parque público de viviendas sociales. Quisieron asestarle un golpe durísimo a una de las manifestaciones más necesarias de la política social, aquella que está comprometida con los que menos tienen; porque las viviendas públicas de nuestro ayuntamiento, no lo olvidemos, están destinadas a personas con pocos recursos “Vagos, sinvergüenzas y parásitos” para esa mentalidad destructora de la solidaridad.

Por motivos de espacio no puedo entrar en detalles a la hora de explicaros los ardides de los que se valió el anterior gobierno del PP de esta ciudad para vender a un precio de amigo una cantidad enorme de hogares empaquetados en distintas promociones. De lo que se trata es de que jamás debieron hacerlo porque el Derecho no se lo permitía. Punto. Eso es lo que el PSOE del ayuntamiento de Madrid ha denunciado ante los tribunales. Moralmente han dejado en una situación de trágica incertidumbre a miles de familias, legalmente se han salido de los límites legales. Es hora de que, quienes han depredado lo público, paguen por ello. Es la hora de la justicia legal. La siguiente cita con la justicia debería ser la electoral. En eso estamos también.