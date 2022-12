Un domingo me apunté a una ruta de senderismo por los Montes de Málaga, un parque natural. El guía se llamaba Luis, natural de Casabermeja, un pequeño pueblo dormitorio de 3.500 habitantes. A Luis le conoce todo el pueblo, y Luis, a su vez, conoce todo sobre los Montes de Málaga. Durante las tres horas de ruta nos dio tiempo a contarnos nuestras vidas:

-Pero Quan, ¿qué haces tú por Casabermeja?

-Vine buscando tranquilidad, como si fuera una residencia de arte, pero yo sola. Tengo que dibujar una novela gráfica y estaba bastante cansada del bullicio y los precios del centro de Madrid.

-¡Ah! ¿Sabías que en Villanueva del Rosario hay una residencia de arte?

No, no lo sabía. Pero la encontré en Google y contacté con Verónica Ruth Frías y Cyro García, los fundadores, que me abrieron las puertas de RARA Residencia, y también de su casa. Vero y Cyro son dos artistas andaluces consolidados con más de 20 años de carrera a sus espaldas. Verónica pintaba, pero ya no, sentía que los pinceles se le quedaban cortos a la hora de expresar su arte, ahora se centra en la performance, en hablar desde el feminismo. Cyro se considera artista en toda su extensión, usa cualquier medio al alcance para expresarse, porque la creatividad no tiene límites, y a su vez, ejerce de profesor de cerámica en la escuela de arte de Málaga.

- Pero Vero, ¿qué hacéis vosotros por Villanueva del Rosario?

-Nos mudamos porque era el único sitio donde nos podíamos permitir comprar una casa hace 15 años. La compramos en plena inflación. Nuestra intención era tener una base a la que poder volver. Pero luego tuvimos hijas y echamos raíces. Tuve que asumir que me había ido a vivir a un pueblo de 3.000 habitantes, y eso que quería vivir en una gran ciudad (risas escandalosas). Entonces, quise cambiar nuestra realidad, quise que el arte viniera al pueblo, y Cyro y yo fundamos RARA Residencia.

Después de unos vermuts, les escribí para una estancia. Escribo esto después de tres semanas viviendo entre el arte y la ruralidad, en un pueblo de 3.500 habitantes.

-Nos llamaron locos, que cómo nos íbamos a ir de Málaga, que era un suicidio para nuestras carreras, pero ahora que nos va bien, somos pioneros -decía Vero

-Al pueblo se han mudado una veintena de artistas: videógrafos, músicos, escritores, escultores, ceramistas…etc., y todo esto sin pretenderlo nosotros — añade Cyro.

El proyecto RARA empezó antes de la pandemia, es residencia y galería a la vez. Han pasado por ella alrededor de 40 artistas, entre ellos casi 30 mujeres y dos personas NB (no binarias), y ahora estamos Daniella Miazzo y yo. Tras nutrirse de la magia RARA, Mar Louise ganó el Málaga Rock 2022, Vanessa Morata se ha consolidado como artista emergente o Carla Hayes empezó a exponer en el Thyssen.

Mis días pasan entre la tranquilidad y el trabajo extremo (Daniella se levanta a las 8 a.m. y se pone a pintar y yo me siento mal si me rasco la barriga), entre visitas al monte y ver cabras montesas, hacer yoga en el único local de actividades que hay en el pueblo (los lunes hay bailes latinos; martes y jueves, yoga), sentirme profundamente observada por los lugareños o sentirme profundamente entendida por los artistas. El Rosario es un pueblo de contrastes, es un pueblo para lo bueno y para lo malo.

Por la mañana, mientras paseo, los saucedeños (gentilicio del pueblo, porque antes habían muchos sauces, ahora ya no queda ninguno, están todos en los techos de las casas antiguas) me dicen:

-Oye, es que es tan extraño, bueno no extraño, divertido que tengas tu cara de china, pero hables como yo.

-Bueno, es que nací aquí, soy como la hija del bazar del pueblo, pero como con 20 años más.

-Ya, ya, es que no estoy acostumbrado, pero qué gracia.

Por la tarde, cuando Cyro o Vero se acercan a RARA o cuando vienen de visita coleccionistas de arte, suceden conversaciones del estilo:

-La autoría de las obras es de diversa índole, tú puedes reinterpretar íconos pop como Pikachu, siempre y cuando no sea con el objetivo de vender tazas como si fueras el creador de Pikachu.

Ruralidad y contemporaneidad artística con menos de dos horas de diferencia.

Todos los domingos RARA abre al público. Se acercan artistas y lugareños, galeristas de arte y la frutera. Charlan, visitan la exposición y brindan con cerveza, con cuidado, sin dañar las obras expuestas. Este domingo se inauguró la exposición 'Cultura de la Celebridad'. Vinieron personas relevantes en el panorama artístico andaluz como Sara Sarabia, presidenta de EA Málaga; Julio Anaya, artista multidisciplinar; la escritora Yolanda Montiel o el galerista Ignacio del Río; también se pasó la panadera con su madre. Después de charlar nos fuimos a comer a la plaza del pueblo, al bar Yolanda. Terminamos en la casa de la artista Cris Savage tomando café. Ese día se vendieron tres obras, y en la tienda de recuerdos RARA vendieron muchos pendientes. Hago casi la misma vida social que en el centro de Madrid.

Vero dice que quiere hacer un festival, el 'Rosarte'. Mi madre dice que, como hay un bazar regentado por migrantes chinos, es que el pueblo tiene mucho potencial. Yo digo que si no te gusta tu realidad, visualiza otra; quizás así, puedas empezar a construir tu utopía.