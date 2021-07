Diario (falso) de Villarejo

2 de marzo de 1972. Las pruebas para policía son menos exigentes que las pruebas para criminal. Me preocupaba el test psicológico, pero he sacado sobresaliente. El comisario me ha felicitado con un "¡machote!". Soy el más cuerdo del manicomio.

29 de mayo de 1975. Me han dado una medalla al Mérito Policial. Muchos terroristas han muerto últimamente. Nadie sabe cómo. Yo sé cómo. Me han dado una medalla al Mérito Policial.

12 de diciembre de 1982. España se pudre. Todos esos socialistas, intelectuales y demagogos copan las instituciones igual que ratas hambrientas. Lo llaman democracia. Confío en que sea un moda, como la cocaína o Almodóvar.

2 de septiembre de 1983. Ayer entregué mi placa. Necesito las manos libres para garabatear mi diseño en este lienzo moral en blanco que ha dejado la muerte del caudillo. He empezado comprándome una grabadora.

21 de diciembre de 1983. Como sospechaba, el casete es más poderoso que la espada.

17 de noviembre de 1994. A Garzón le gusta el latte macchiato con tres cucharadas de azúcar. Dulce. Demasiado.

12 de febrero de 2005. La Torre Windsor es un falo de 106 metros penetrando el cielo cancerígeno de la ciudad. Me muevo por las oficinas vacías como un espermatozoide rezagado y resentido. El queroseno huele a libertad. Mirad. Mirad cómo refulge la gran erección.

19 de septiembre de 2014. Podemos es la espuma que brota de la rabia de la sociedad. Me cuelo en uno de sus mítines. Cantan La Internacional, pero yo solo oigo los balidos de una tuna de empollones calenturientos. Mis empleadores me preguntan qué hacer. Les digo que la rabia no tiene cura. Les digo que habrá que sacrificar al perro.

1 de enero de 2016. He pasado la Nochevieja con Corinna y S.M. Hemos estado leyendo un informe que cuenta con quién se acuestan los políticos, los jueces, los diplomáticos y los empresarios de este país. Ha sido una velada de lo más agradable. Al irme, Corinna me ha regalado un AVE.

1 de octubre de 2017. Cataluña huele como un borracho que acaba de atropellar a sus hijos y no es capaz de marcar el 112. Los colegios electorales, una alucinación del delirium tremens. Veo a jóvenes votando, veo a viejos votando y quiero gritarles: ¡la justicia importa!

3 de noviembre de 2017. Hoy han llamado a mi puerta. Esposas, sirenas, barrotes. Intento convencer a los policías de que están trastornados, que no ven como yo veo, que no entienden como yo entiendo. ¿Por qué somos tan pocos los que aún conservamos la salud mental en este país?

11 de noviembre de 2017. Los políticos, los jueces y los empresarios celebran mi detención. Creen que me han atrapado, que estoy solo en esta celda, pero se equivocan. Ellos están sentados a mi lado. España está atrapada conmigo. Y voy a recordárselo.