Dime algo bueno del 2023

Por fin 2023 nos trae una buena noticia, se ha hecho esperar pero ya tenemos la buena noticia del año: que se acaba. La mejor noticia de 2023 es que por fin se acaba, que en dos días despediremos un año abundante en malas noticias. No es que por una vez esté de acuerdo con Feijóo y piense que este año “han ocurrido todas las indignidades imaginables a la vez”; pero basta hacer memoria o leer los resúmenes anuales que estos días publican los medios, y está claro: ha sido un año de mierda.

No ya es que en 2023 volviese a ser, parafraseando al Colectivo Todoazen, “el año que tampoco hicimos la revolución”. Es que nos contentamos con haber sobrevivido a doce meses de sustos y destrozos. La guerra en Gaza –que ya ha superado los 21.000 muertos– sin haber terminado la de Ucrania –estancada y acumulando muertos, destrucción y dinero de occidente en armamento–; los nuevos avances de la ultraderecha en el mundo –con Milei a la cabeza en Argentina–; el planeta batiendo récords históricos de temperatura mes a mes y estación a estación; la cumbre del clima que no sirvió para gran cosa mientras seguimos cruzando líneas rojas en la crisis climática. Y en España, la ultraderecha entrando en gobiernos municipales y autonómicos, imponiendo su agenda en materia de derechos sociales y cultura, a la vez que ocupando las calles en las protestas contra la amnistía.

Me propuse terminar el año, igual que el anterior, recopilando las buenas noticias que también ha habido y que pasan desapercibidas o se olvidan bajo la impresión de año nefasto. Pero por más que lo he intentado, no he encontrado muchos motivos para la esperanza en este 2023. Así que he preguntado a gente de mi entorno, a ver si recuerdan cosas buenas que también hayan pasado este año, y nos quitamos entre todos el mal sabor de boca. Me ha salido un artículo colaborativo, ahí van algunas buenas noticias que me han recordado amigas y amigos a los que nombraré en agradecimiento:

El freno a la derecha y la ultraderecha el 23-J es la buena noticia más repetida: esa bala que nos pasó rozando, faltaron unos pocos miles de votos para que hoy Abascal fuera vicepresidente del Gobierno, y quién sabe si el matón Ortega Smith tendría también un ministerio. Que la sociedad española se movilizase contra los sondeos y contra el fatalismo, y consiguiera revertir la tendencia mundial al ascenso ultra, es la noticia del año para la ciudadanía de izquierda.

Junto a ello, que finalmente haya un gobierno progresista, con todas sus dificultades, y el mantenimiento de las principales medidas del escudo social, salva un poco el mal año político. El uso de las lenguas cooficiales en el Congreso fue también un avance, me recuerda Marta. Y algunas medidas que sí salieron este año, como las bajas para las menstruaciones dolorosas, que recuerda Elena; o la ley de bienestar animal, que persigue el maltrato a los animales, y que está entre lo mejor del año para Marta y Victoria.

Lo mismo con la guerra de Gaza: el reverso positivo de la mala noticia del año es la movilización ciudadana en todo el mundo, mayoritaria en señalar los crímenes de Israel y en solidarizarse con el pueblo palestino. A la agenda internacional añade Marta los procesos contra Trump en Estados Unidos, y José Manuel tiene un recuerdo para los ecuatorianos, que en referéndum decidieron proteger dos zonas naturales frente a petroleras y minería.

También hubo buenas noticias en materia de memoria democrática: Paco me recuerda lo avanzado en las exhumaciones del Valle de Cuelgamuros, donde han encontrado restos de republicanos y con material genético viable para identificarlos. Paqui destaca que concluyese la exhumación de la fosa de Pico Reja en el cementerio de Sevilla, y Ricardo la inauguración del monumento a las víctimas en la misma fosa. Además, Joaquín recuerda cómo se localizó al asesino de Arturo Ruiz en Buenos Aires.

La victoria doble de la selección femenina de fútbol, ganando el mundial y logrando con el apoyo ciudadano echar a Rubiales, es una gran noticia para Marta, Antonio o Elena. José Antonio se acordó de ese instituto del Raval barcelonés, el Miquel Tarradell, modélico en su ambiente escolar y en sus resultados académicos teniendo un 95% de alumnado inmigrante, un buen argumento contra la agenda racista de la ultraderecha.

En Andalucía se creó el sindicato andaluz de Kellys, recuerda Charo. En Córdoba, Fabio señala la lucha de familias, profesorado y barrios que ha conseguido que el ayuntamiento dé marcha atrás en su intención de externalizar las plazas de portería de los colegios con seguridad privada. En Cádiz, recuerda Joaquín, la empresa concesionaria de la Ayuda a Domicilio fue condenada a pagar 60.000 euros a 25 trabajadoras. Y el Supremo reconoció a las parejas de hecho con familia numerosa los mismos derechos que a los matrimonios, gracias al abogado Luis Ocaña.

Jesús mira a los trabajadores suecos en su lucha contra Tesla; y Virginia a los docentes marroquíes, en huelga por la mejora de sus salarios, y cómo su lucha se va extendiendo a otros colectivos como funcionarios municipales o la sanidad pública de Marruecos. Alfons cuenta cómo los comercios de su pueblo valenciano han resistido a la pandemia y a la despoblación. José Manuel se acuerda de los 50 años de la cabalgata participativa de Hortaleza. Marta destaca la apertura de la encomienda cooperativa La Manuela en Villamartín (Sevilla). Y Olga reivindica la fuerza del colectivo DIME, de Docentes por la Inclusión y la Mejora Educativa, que están haciendo un importante trabajo.

La ciencia siempre deja buenas noticias: Marta recuerda el medicamento contra varios tipos de cáncer desarrollado por un científico español, Asier Unciti; o los ensayos clínicos exitosos en dos nuevos medicamentos para tratar el Alzheimer. Valle me cuenta que una científica vasca ha desarrollado junto a su equipo un sistema para detectar las fugas de metano en la industria fósil, y subraya la reducción en la deforestación en la Amazonia. Para José Antonio la buena noticia es que doce países africanos puedan recibir la primera vacuna contra la malaria, que podría salvar la vida de miles de niños. Y Juan recuerda que la OMS dio por acabada la pandemia de COVID.

Marta añade una noticia cultural: el estreno de la película Creatura, que normaliza el placer femenino. Y Azahara celebra que haya sido el año de menor consumo televisivo en España.

Seguro que hay muchas más buenas noticias. Si te acuerdas, puedes dejarlas en los comentarios, a ver si entre todos nos quitamos el mal sabor, y concluimos que ha sido un mal año, sí, incluso un muy mal año, pero lleno de buenas noticias. Venga, dime algo bueno del 2023.