Espera un poco más antes de injuriar al rey

Tenía yo escritas desde hace años unas coplillas sobre los Borbones que no me atrevía a publicar, por miedo a que me caiga una multa o algo peor. Así que cuando he oído que el Gobierno aprueba un plan de regeneración democrática, que incluye reformar el Código Penal en materia de injurias a la corona, me he dicho ¡por fin! Venga, voy a compartir mis coplillas aquí con ustedes. Dicen así: “Los Borbones son unos…”

Espera, Isaac, no corras. Mejor léete bien lo aprobado por el Consejo de Ministros, para estar seguro del todo. A ver, a ver… Ley de secretos oficiales… Transparencia de los medios… Pluralismo… Pues no lo veo… Ah, mira, aquí: “abordar una reforma integral de los artículos del Código Penal… libertad de expresión… cuando se refiera a las instituciones del Estado”. Supongo que es eso, aunque no dice nada sobre las injurias a la corona. Pero en todas las noticias dan por hecho que están incluidas aunque no se mencionen, y citan a “fuentes de la negociación”, así que voy con ello: “Los Borbones son unos…”

Un momento. Yo necesito seguridad total, que ya nos conocemos. Que te confías y luego aparece algún fiscal muy monárquico, una organización de ultraderecha o un juez con ganas de protagonismo, y te cae una denuncia por injurias a la corona. Poca broma, que las multas son altas y puedes hasta acabar en la cárcel. Así que voy a asegurarme bien antes: voy a ver qué dijeron en la rueda de prensa del Consejo de Ministros, que seguro que allí lo aclararon. Venga, mientras veo el vídeo voy recitando mis coplillas: “Los Borbones son unos...”

Pues no. Me he visto el vídeo entero, y en tres ocasiones los periodistas preguntan a los ministros de Presidencia y de Cultura. Les preguntan con todas las letras: ¿está incluido el delito de injurias a la corona? ¿Cuál es la posición del gobierno sobre el delito de injurias a la corona? ¿Están de acuerdo en eliminar el delito de injurias a la corona? Y en las tres ocasiones, tanto Bolaños como Urtasun responden con generalidades, repiten la redacción de lo aprobado, dicen que no es momento de entrar en detalles, que ya se verá cuando aprueben el proyecto de ley… Ni siquiera pronuncian “injurias a la corona” en sus respuestas, como si la sola mención de las injurias a la corona ya fuera una injuria a la corona.

Pues mira, yo me voy a esperar un poco más antes de publicar mi coplilla. No sea que al final la parte socialista del gobierno saque su lado más monárquico, o que en el Congreso no haya apoyos suficientes para eliminar un delito por el que Europa nos ha puesto la cara roja ya varias veces, o llegue el siguiente gobierno y en vez de suprimirlo lo refuerce.

Y me diréis: venga, Isaac, si ya cualquiera puede hacer coñas con el rey, que eso era antes... ¿Seguro? Sobran los ejemplos de artistas, políticos o tuiteros condenados por expresiones que sí, pueden ser injuriosas, pero no deberían ser delito, o al menos no tener una protección especial y reforzada como tiene la corona. Y muchos otros que no acabaron en condena, pero soportaron denuncias y procesos judiciales. Y lo más irónico: todos los condenados por injurias a la corona lo fueron por expresiones dirigidas no al actual, sino al anterior rey, al que llamaban corrupto, ladrón, parásito y cosas similares. Y mira tú dónde ha acabado el rey injuriado: fuera de España, enriquecido ilícitamente, con casos de corrupción demostrada y un patrimonio inexplicable que heredarán sus hijas.

Y paseándose cuando quiere por España, eso también, aunque no voy a decir lo que pienso, no sea que me empuren por injurias a la corona.