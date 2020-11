¿Va a dejar Unidas Podemos el Gobierno? No parece. ¿Van a ser aprobados estos Presupuestos? Todo indica que sí. ¿Van a provocar los independentistas catalanes una nueva crisis? No hay indicio alguno de ello. ¿Tiene alguna posibilidad la derecha de cambiar la actual dinámica política? Ninguna, mientras no ocurra algo muy gordo e imprevisto. A la luz de las respuestas a esas preguntas cabe concluir que la situación es bastante más estable de lo que lo ha sido en los últimos cinco o seis años. Lo único que altera, y gravemente, el panorama es la pandemia. Pero a estas alturas tampoco eso va a afectar a la citada estabilidad.

