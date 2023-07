La lona de Vox reconoce que la violencia machista existe

No sería riguroso afirmar que la cifra de asesinatos machistas del mes de julio tiene relación directa con el negacionismo que la extrema derecha hace de este tipo de violencia porque los meses de julio y agosto son meses donde la prevalencia de estos crímenes es clara, tal y como reflejan distintos estudios. Sin embargo, lo que sí es claro es que el negacionismo de la violencia machista sirve para perpetuarla, dejarla impune y restar credibilidad a las mujeres. El negacionismo machista del que hace bandera la extrema derecha, o quizá deberíamos decir, el victimismo machista es un factor de grave riesgo para la integridad de las mujeres. Sin embargo, a los hombres a los que atrapa con sus tesis les sirve para restaurar una identidad masculina que unas veces sienten en crisis y otras amenazadas por un contexto de relaciones cada vez más igualitarias y de mujeres cada más seguras de sí mismas.

Paradójicamente, el negacionismo de la violencia machista que hace la extrema derecha convive con mensajes e imágenes que, precisamente, ponen de relieve la necesidad de una especial atención a la violencia que sufren las mujeres por el hecho de ser mujeres. Por ejemplo, con su defensa de endurecer las penas para los maltratadores y agresores sexuales la formación de Abascal reconoce (y enfatiza) la existencia de una violencia que se ceba con las mujeres y, que luego también amplía a la infancia y a las personas mayores, aunque sobre estas haya cero propuestas, su única propuesta es derogar las leyes feministas. Desde su lógica también deberían derogar, por ejemplo, todas las leyes de protección a la infancia y, en concreto, la ley que se aprobó en 2021de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia que reconoce que existe una forma específica de violencia contra la infancia que necesita medidas especiales, al igual que se hace en la lucha contra la violencia hacia las mujeres. Pero a Vox no le interesan las personas mayores ni la infancia, le interesan las feministas, borrarlas de la faz de la tierra a todas.

Pero, además, en su defensa de que todas las violencias son iguales cae en una evidente y torpe contradicción con la que deja evidencia, justamente, la causa del problema que niega. Si para la extrema derecha hay que proteger a las mujeres porque son víctimas de violencia, es porque forman parte de ese estrato de población que entiende como débil y vulnerable en comparación con la figura del hombre que representa el orden y la fuerza, la protección que necesita la mujer. Los primeros que hacen una diferencia de sexos son ellos. Si tiene que proteger a las es porque existen “hombres” que hacen un mal uso de ese “super poder” que debe ser la masculinidad, hombres que agreden a las mujeres. Porque para Vox todas serán la misma violencia, pero bien que enfatizan y hacen campaña a costa de la que se dirige de forma expresa y cruenta contra las mujeres, bien que alimentan el miedo y el terror sexual entre las mujeres. Para ser anti-feministas tienen muy presente cómo la violencia se ceba con ellas.

No son los feminismos los que persiguen ni perseguirán a los hombres por el hecho de serlo. El feminismo, en su defensa de una vida libre de violencias para todas y todos, lo que señala son las conductas, los comportamientos, las acciones… que están detrás de las agresiones y violencias que sufren las mujeres. Es Vox el que cuelga una lona que señala a “los hombres” como autores de las agresiones sexuales a las mujeres con la imagen de un sujeto que, por otra parte, tiene un extraño parecido a Santiago Abascal. Es la ideología de la extrema derecha la que pone en el foco del problema de la violencia hacia las mujeres al hombre. Es a ellos a los que hombres hace responsables no solo la violencia machista, sino de todas las violencias, que para ellos son la misma, cuando habla de endurecer y endurecer las penas de cárcel contra ellos. Es Vox quien señala y perseguirá a los hombres en sus cárteles, especialmente cuando estos no son de su clase, ni heterosexuales, ni suficientemente españoles ni, por supuesto, estén a la altura de su idea de masculinidad (aunque insisto en que ha sido sorprendente que el aspecto del hombre agresor de la lona se asemeje tanto al de su líder y al de otros sujetos afines al partido).

Vox no tratará de prevenir ni erradicar la violencia hacia las mujeres y, sobre todo, no perseguirá a sus autores cuando estos sean de los suyos. A sus condenados por violencia machista los protege y los manda al Congreso. Y no lo hará porque la niega, aunque por otro lado sea su imagen y mensaje estrella de campaña para captar el voto de las mujeres. No deja de ser absurdo negar la violencia machista colgando una lona gigante que la pone en primer plano. Todos en ellos es un fake.