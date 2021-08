Operación Libertad para los Hombres

Consternación internacional por el súbito ascenso al poder del Movimiento Fundamentalista, caracterizado por una interpretación literal de El Libro. Aunque sus lideresas prometen respetar "algunos derechos", se teme por las consecuencias que la insurrección pudiese tener para la población masculina. Es conocida la fiereza con que el Movimiento limita la libertad de los hombres, llegando a prohibirles salir de casa si no van escoltados por una mujer.

La voluntad "parcialmente democrática" expresada por el Movimiento contrasta con su primera medida: la suspensión de la educación masculina a partir de los ocho años. Por todo el país se vivieron dramáticas escenas en las que niños varones, acompañados de sus madres, se despedían de compañeras y maestras a la puerta de los colegios.

En solo un día, los hombres han desaparecido de las calles. También de las pantallas. Solo el presentador más famoso de la televisión pública resiste en su puesto, aunque se desconoce por cuánto tiempo. La estrella, cuyo rostro podía verse hasta ayer en numerosas vallas publicitarias, ha comparecido en antena con el cuerpo enteramente cubierto por la Prenda Pudorosa.

Algo parecido ha ocurrido con los equipos profesionales de fútbol, que han interrumpido abruptamente los entrenamientos de pretemporada. El Régimen prohíbe toda clase de deporte masculino, así como la presencia de hombres en eventos deportivos.

Uno de los artistas figurativos más conocidos del país, cuya obra mereció una retrospectiva en el MoMA, ha visto cómo sus cuadros eran pasto de las llamas. Bajo el Régimen, los hombres no pueden representar formas humanas o animales por ser considerado una afrenta a El Libro. La violación de este precepto es castigado con condenas que van de los cien latigazos a la pena capital.

"Resulta inconcebible que, en pleno siglo XXI, un país reprima a la mitad de su población". Son palabras del Secretario General de la ONU, quien ha recalcado que su organización no tolerará que los hombres sean marginados en ninguna parte del mundo. "No nos quedaremos de brazos cruzados mientras hombres sufren solo por ser hombres", ha declarado tras hacer público un duro paquete de medidas diplomáticas, económicas y bélicas de aplicación inmediata. "Simplemente, no vamos a permitirlo".

La Casa Blanca, por su parte, ha anunciado un amplio despliegue militar por toda La Región. La operación, bautizada Libertad para los Hombres y dotada con 60.000 millones de dólares, se propone derrocar el Régimen en un plazo máximo de una semana. En palabras del presidente de Estados Unidos: "Si los hombres no nos protegemos entre nosotros, ¿quién lo va a hacer?"