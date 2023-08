Yo este otoño me voy a coger “un Feijóo”, que el verano me ha sabido a poco y tengo cansancio acumulado. No sé si en noviembre, o ya diciembre y así lo encadeno con las navidades. Mi familia pensará que sigo trabajando, me sentaré cada mañana al ordenador pero en realidad teclearé todo el tiempo la misma frase, como el protagonista de El resplandor. ¿Quieres verte todas las temporadas de aquella serie que se te pasó, pero no te da la vida entre trabajo y familia? Pídete en el curro “un Feijóo”, hazme caso, y tendrás tiempo de sobra para verla mientras tu familia cree que estás teletrabajando. ¿Quieres hacer ese viaje soñado o desarrollar aquella afición para la que nunca tienes tiempo? Cógete “un Feijóo” y a disfrutar. Y además sin mala conciencia, que todo el mundo pensará que en realidad estás muy atareado.

Propongo que incorporemos un nuevo término al diccionario popular: cogerse “un Feijóo”. Dícese del período de un mes en que uno permanece ocioso e improductivo, pero aparenta ante los demás estar muy ocupado, gesticulando como si tuviera mucha actividad y llenando la agenda de citas fingidas. Un tiempo sabático disfrazado de trabajo intenso. Yo incluso lo incorporaría a los convenios colectivos, como nuevo derecho laboral. Sin reducción de sueldo, claro, como el propio Feijóo.

Ahí está nuestro líder epónimo, inaugurando y dando nombre al nuevo invento: se ha pedido un mes entero para una tarea que sabe inútil, y se va a tirar varias semanas moviéndose mucho, haciendo teatrillos de negociación y fotos de sofá, dando declaraciones, generando titulares de periódico en la prensa amiga, alimentando el tertulianeo… para acabar el mes en la misma casilla donde lo empezó: sin ningún apoyo más de los que ya tiene.

Hay que reconocerle el mérito: no es fácil llenar todo un mes cuando antes de empezar te han dicho todos que no. Para tachar unos cuantos días, ni siquiera va a empezar a negociar directamente: primero ha anunciado que hará “una ronda de encuentros para presentar mi proyecto”. Empieza con el presidente del gobierno, al que tendrá que dar conversación hablando de las vacaciones o del mundial de baloncesto si no quiere que Sánchez se levante a los dos minutos. Es lo único que tiene en agenda este miércoles Feijóo, así que habrá que rellenar la mañana. Si se le acaban los temas de conversación, puede aprovechar para pedir disculpas a Sánchez y al PSOE, como este le reclama por su continua deslegitimación y sus llamamientos al transfuguismo.

Luego quiere seguir con los presidentes autonómicos. Como irá a verlos a sus comunidades, con eso ya gana un día por presidente, incluso dos si decide viajar el día antes. A lo tonto nos habremos quitado tres semanas sin que parezca que estás mareando la perdiz y haciendo perder un mes al país. Espera, que el lehendakari dice que no se moleste en hacer el viaje. Ea, otro día que llenar con cualquier cosa. Ah, que el president catalán tampoco. Pues como los socialistas le den también plantón, se le va a quedar una semana entera colgada. Acabará sentándose con Bildu, aunque solo sea por tachar un día del calendario.

Yo no descarto que vaya puerta por puerta presentando su proyecto a los españoles, que un mes se hace muy largo. En ese caso, aprovechemos la visita para agradecerle el que será su gran legado: la incorporación del “Feijóo” al diccionario, como término para designar la práctica de echar un mes entero para nada, y que no parezca que era para nada.