'Adriana Ugarte cumple 36 años triunfando como actriz, pero sola en el amor'. Un titular nos recordaba esta semana, por si habíamos tenido el atrevimiento de olvidarlo, que si eres mujer dan igual los méritos, las experiencias, los logros, la carrera, las amistades, los intereses, las aventuras. Todo eso está muy bien, adorna tu currículum, te da historias que contar en una cita, te hace parecer la 'superwoman' que nos han dicho que debemos ser, una tía moderna, con carácter, intrépida. PERO, como bien dice el titular, lo importante de verdad aquí es "el amor", una expresión que es en realidad un eufemismo de novio, marido, pareja. Es el 'y qué nena, ¿ya tienes novio?' que escuchas en las comidas familiares o en las reuniones de cualquier tipo pero escrito en el letrero luminoso y fosforescente de un titular de prensa.

Porque las mujeres podemos aparecer como población activa en las encuestas del INE, como cotizantes en la Seguridad Social, como protagonistas de una cuarta ola feminista que recorre el mundo, como las verdaderas cabezas de familia, como las más formadas, como las que sostienen los cuidados. PERO el factor fundamental que nos da valor en el patriarcado es la capacidad para gustar, para ser deseadas, cortejadas y, finalmente, exhibidas por hombres que quieran practicar con nosotras eso del 'amor romántico'.

Da igual lo que contenga ese envoltorio, el caso es que puedas arroparte en él. Pensemos en titulares alternativos. Por ejemplo: Adriana Ugarte cumple 36 años triunfando como actriz, pero en una relación de mierda. O Adriana Ugarte cumple 36 años triunfando como actriz, pero con una pareja que no le satisface aunque la mantiene por miedo a sentirse sola. Qué tal: Adriana Ugarte cumple 36 años triunfando como actriz, pero con un tipo anodino al lado por miedo a la etiqueta 'solterona'.

'Solterona' es el título del libro con el que la escritora Kate Bolick reflexionaba sobre esa 'soledad' de las mujeres sin pareja que no termina de encajar con el sistema. "Necesitamos discutir este cambio demográfico en el que la edad del primer matrimonio no deja de aumentar y cada vez hay más gente soltera que antes. Este cambio sin duda es nuevo, pero no es un fenómeno exclusivamente contemporáneo, como mucha gente intenta demostrar, sino el resultado de siglos de cambio y progreso hecho por mujeres. Solterona quiere invitar a los lectores a hacerse las preguntas y los descubrimientos que guiaron mi propia vida como una mujer que no se ha casado, y demostrar que crear tu propia madurez fuera del matrimonio y los lazos familiares tradicionales puede ser confuso, divertido, difícil y enriquecedor”, decía en esta pieza de Lucía Lijtmaer.

Bolick indaga en esa cuenta atrás que se nos aplica, especialmente a las mujeres, conforme cumplimos años. A los 20 estar 'sola' en el amor es más 'tolerable'. Se nos permite explorar, cometer algún desliz, divertirnos antes de 'sentar la cabeza'. Cuando los 30 avanzan la cosa ya se complica y es cuando debes pasar de la exploración y el entretenimiento a sentar la cabeza, cumplir con las expectativas de una vida estable, que no es más que otro eufemismo para referirse a tener una pareja de larga duración. Ahí es ya cuando puedes cumplir 36 y ser la mismísima Cleopatra PERO estar sola en el amor y que de fondo un coro murmulle 'pobrecita', 'no tiene suerte', 'ninguna relación le funciona', 'ya llegará', 'sí, aún le quedan unos años buenos'.

El engaño es, además, la equivalencia automática que hacemos entre amor y pareja, entre pareja y escalón máximo de la felicidad. Un relato peligroso que está detrás de ese espíritu de sacrificio y aguante que sostiene las peores relaciones y que deja siempre en segundo plano otros tipos de afectos y vínculos.

De momento, y a la espera de que un día nos atrevamos con esos titulares alternativos, yo recortaría la frase y concluiría: Adriana Ugarte cumple 36 años triunfando como actriz. (Y el coro murmura de fondo: ole ella).