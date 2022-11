Abuso en los comentarios de los socios y socias

Soy socio de elDiario.es desde hace unos años. Además de su calidad como periódico, me decidió a asociarme el hecho de que es un periódico no sectario, donde cabe toda la izquierda, desde la socialdemocracia a la extrema izquierda. Se observa esto en los artículos de opinión diversos, generalmente bien razonados y bien escritos, sin caer en descalificaciones fáciles, tampoco contra nuestra derecha y extrema derecha.

Desafortunadamente, no ocurre lo mismo con los comentarios de los socios a las noticias. En el caso de las noticias o artículos de opinión sobre la guerra de Ucrania, pero no solo, son comunes las cadenas de respuestas a otros comentarios plagadas de insultos y descalificaciones personales, lo que está directamente en contra de las dos primeras normas del Diario.es para estos comentarios.

En algunos casos, cuando me he interesado por los comentarios que otros socios puedan haber hecho, he encontrado que es difícil encontrar opiniones entre una cadena de respuestas insultantes a comentarios de otros, que a su vez responden con insultos y descalificaciones en un larguísimo bucle.

No se puede evitar el tono insultante de un comentario, pues ello supondría para elDiario.es un esfuerzo ímprobo de lectura de todos ellos y una forma de censura, por ser muy subjetiva la apreciación del tono de un escrito.

Pero sí se puede hace algo contra esto por parte de elDiario.es y por los socios:

elDiario.es podría introducir una aplicación de control automático de los insultos que contemplara muchos de ellos y no permitiera enviar el comentario cuando detectara alguno, con una ventana emergente que avisara al comentarista de que “tal palabra se considera insulto y no está permitida en esos comentarios”. No es difícil recopilar una lista de insultos e introducirlos en esa aplicación: por ejemplo, en el diccionario de María Moliner en formato digital, se puede encontrar, al final de la entrada de la palabra “malo” más de 100, quizás más de 200 adjetivos relacionados, casi todas ellos insultos.

También podría elDiario.es limitar las respuestas a un comentario por parte de otro comentarista a una o dos, también con ventana de aviso emergente en caso de incumplimiento. Esto no está en las actuales normas, pero podría introducirse.

Por último, sin realizar una lectura intensiva de todos los comentarios, sí podría elDiario.es leer una muestra ocasionalmente y aplicar la norma que le permite “cancelar la suscripción de cualquier socio o socia que incumpla estas normas sin comunicación previa” en los casos más extremos.

Y los socios podríamos hacer uso de la opción “denunciar un abuso”, tal como se indica en las normas de participación en los comentarios.

Creo que nada de los anterior supone censura ni limitación del debate. Por el contrario, utilizar estos comentarios para entablar contiendas de descalificación e insultos con otros comentaristas es una forma de dificultar el intercambio de opiniones.