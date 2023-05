Agua por votos

No doy crédito. Hasta tal punto, que la primera vez que lo leo, creo que se trata de un bulo, de una noticia mal intencionada. Pero no.

El Gobierno de la Junta de Andalucía pidió a la Configuración Hidrográfica del Gualdalquivir que abriera las compuertas de un embalse para que el río Guadiamar tenga caudal los días en que pasen las hermandades rocieras por su cauce, ahora seco y pedregoso.

¿En serio? Las dudas continúan asaltándome. Tiene que tratarse de una fake new, como se dice ahora.

Me entero de que hay restricciones de agua en algunos pueblos de la provincia de Huelva, lo que hace aumentar mi incertidumbre.

Pero no. La noticia resulta verdadera. Me alegro de que las competencias del organismo responsable de la cuenca hidrográfica del Gualdalquivir sean del Gobierno central y no del de la Junta de Andalucía.

Me pregunto con qué intencionalidad el Gobierno de Moreno Bonilla eleva tal petición al Ministerio correspondiente. Qué para recuperar la imagen de caballistas y carretas cruzando el agua, así como que los nuevos peregrinos lleven a cabo el tradicional ceremonial de ser bautizados simbólicamente en ese vado, haya que desembalsar agua almacenada destinada a los agricultores de la zona es una sinrazón. Conlleva, estoy convencido, un claro mensaje electoral a los rocieros. En cualquier caso no deja de ser una falta de respeto a esos vecinos de la misma provincia a los que se les corta el suministro de agua desde la doce de la noche hasta las seis de la mañana.

En medio de la brutal sequía que estamos padeciendo resulta insultante semejante petición. Pero algunos practican la Política (los asuntos públicos, la res pública) a base de golpes de efectos. La Política cortoplacista predomina. La visión de futuro queda aparcada por el aquí y el ahora. Lo más preocupante es que les sale rentable en las urnas.

El actual Gobierno de la Junta representa hoy más que nunca esa “España de charanga y pandereta, cerrado y sacristía...” definida por Antonio Machado. Si supiera el bueno de Machado que seguimos siendo esa “España inferior que ora y embiste cuando se digna usar de la cabeza”.

Y algunos políticos de cierta altura (con lo de la altitud me refiero a sus cargos públicos, no a alturas de miras) aún se permiten, actuando cómo lo hacen, soltar alguna frase del poeta en algunas de sus intervenciones. Ignoran estos que Machado se inspiró en los que piensan y actúan como ellos para escribir: “aún tendrá luengo parto de varones// amantes de sagradas tradiciones// y de sagradas formas y maneras...”

Los versos que he transcrito en este artículo forman parte del poema “El mañana efímero”. Pero la fugacidad que el poeta presuponía se ha hecho eterna. Lamentablemente (o tristemente), la descripción que hizo Machado de la España de hace casi un siglo aún sigue vigente.