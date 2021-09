Mi amigo Pedro y la moral

“La necesidad de dejar que el sufrimiento hable con elocuencia, es condición de toda verdad”. Theodor Adorno

Pedro tiene sesenta años. En su vida ha trabajado casi de todo, ahora trabaja de repartidor. A final del pasado año lo llama su jefe y le dice que tiene que ajustar la plantilla. La crisis ha reducido las ventas y hay mucho menos que repartir. Le comunica que va a despedir a Mauricio, un paraguayo que lleva menos tiempo en la empresa. Pedro le responde que no despida a Mauricio, pues tiene mujer y dos hijos, lleva poco tiempo en España y si lo despide no sabrá que hacer. Le pide que lo despida a él, pues aunque es más antiguo en la empresa, tiene mujer y sus hijos ya están emancipados y está acostumbrado a buscarse la vida en la calle.

Finalmente, el empresario se lo piensa y no despidió a ninguno.

Desgraciadamente, la actitud de Pedro no es normal. Cuando haciendo de abogado del diablo le pregunto por qué se complica la vida si él no ha hecho nada para que despidan a Mauricio, ni nada de lo que sentirse culpable…, me dice:

- ¿Tú podrías dormir tranquilo pensando que has podido evitar el despido y no lo has hecho? Pues yo no.

- Pero tú no tienes culpa de nada - le vuelvo a pinchar.

- Tengo la culpa de poder evitarlo y no hacerlo - responde.

Lleva razón mi amigo Alfonso Alcaide, sociólogo, cuando dice que...: “La historia, la verdadera historia, es aquella que apenas merece un renglón en los libros de texto, la que se sale de los grandes acontecimientos, la que se esconde en los entresijos de multitud de personas anónimas que se salieron de su época para consumir sus vidas en construir algo que no apuntaba al poder y la gloria, que se basaba en dar protagonismo a los que nunca lo habían tenido y que buscaba reconciliar la rebeldía con el perdón y la lucha con el amor en unos momentos en los que prevalecía el odio y la venganza”.