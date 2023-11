Desde Utiel en Valencia os saluda un Ciudadano Español, Valenciano, Catalán, Vasco, Gallego y de todas las comunidades que forman el Estado Español.

Perplejo me he quedado por los acontecimientos, algarabías diría yo, que se están produciendo en Madrid y que luego se han extendido a otras muchas poblaciones de Estado; licitas., sí fuesen pacificas y no tuviesen ese trasfondo viejuno y carca que tanto identifican a un sector que todos y todas conocemos por desgracia.

Más perplejo me he quedado al observar la corta identidad de quienes se esforzaban en lanzar improperios a quienes se han esforzado en cumplir con su trabajo y, presumo, con alegría, que lo van a seguir haciendo, son entre otros y otras: periodistas, reporteros, fuerzas del orden, políticos y autoridades que en ningún de los casos son merecedores de tantas falsedades.

Estoy seguro que muchos y muchas han acudido a las manifestaciones del domingo en defensa de sus creencias legítimas que en nada coinciden con la ley de Amnistía, principalmente, pero quiero hacerles una indicación de parte de quien ya pinta canas, o ni si siquiera eso, que les valga de reflexión; cuando se creó/firmo y aprobó la Constitución en el Congreso de los Diputados y luego en el Senado, allá por 0ctubre de 1978, el día 31 exactamente, no a todas y a todos nos gusto pues queríamos más. Fuimos muchas y muchos los que queríamos una mayor libertad y hasta nos hubiera gustado otra forma de gobierno que fue usurpado por un golpe de estado y, sin embargo la aceptamos y cumplimos.

Léanse la nueva Ley Orgánica de Amnistía y crean en quienes se han esforzado en su confección para lograr la pacificación entre los ciudadanos y ciudadanas del Estado. Yo creo en ella y en su finalidad.