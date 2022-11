Aporofobia e inmigración

El pasado 16 de agosto entró en vigor la Reforma del Reglamento de la Ley de Extranjería. Ver documento descargable aquí:

Según la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA) esta reforma desvela una visión totalmente mercantilista de las personas migrantes y no de respeto a los Derechos Humanos. No se contemplan medidas que faciliten la regularización de las 500.000 personas que se encuentran en situación administrativa irregular en España.

Añade la APDHA “Esta reforma puede llegar a ser una oportunidad de regularización para miles de personas. Pero realmente, si se apostase por garantizar los derechos de las personas migrantes más allá del discurso, también se podrían haber dotado de instrumentos y herramientas eficaces a otras instituciones competentes para que no se favoreciese, con la situación de clandestinidad a las que están abocadas hasta el transcurso del tiempo necesario para alcanzar el arraigo, todo tipo de vulneraciones de los derechos de las personas migrantes”. Ver el resumen de los cambios introducidos, en este esquema descargable:

POR UNA LEY DE EXTRANJERÍA INTEGRADORA

Pero esto, que es una buena noticia, a medias, no deja de ser un pequeño paso. Hay que seguir exigiendo una Ley de Extranjería que sea integradora y no persecutoria, como nos recuerda Sani Ladan, de la Asociación Elín: “Cuatro claves para la emigración y para que Europa no ponga controles fronterizos: 1º Dejar a África que se desarrolle. Dejarla en Paz. Quitar las manos de ella; 2º Vías seguras y legales para la inmigración; 3º El respeto a los Derechos Humanos, por encima de todo; y 4º Leyes de Extranjería que busquen la integración y no la persecución”.

Por otra parte, en el barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas de octubre, la inmigración figura en el número catorce de los problemas para los españoles, con un 4,7 por ciento, siendo los tres primeros problemas: los de tipo económico, el paro y los problemas políticos en general.

Por tanto, que no traten de “comernos el coco” con sus informaciones falsas y bulos los medios de comunicación social (televisión, radio, prensa escrita y digital y redes sociales), afines y portavoces de las organizaciones y partidos políticos de derecha y fascistas que propugnan el rechazo y la fobia hacia los inmigrantes y refugiados.

APOROFOBIA

El verdadero problema de los inmigrantes y refugiados, es que son pobres. La filósofa española Adela Cortina acuñó el término “aporofobia” que significa “rechazo al pobre”, para indicar que quienes inspiran verdadera fobia no son los extranjeros o las personas de una raza diferente, sino los pobres. Yo diría “empobrecidos”. Los extranjeros con medios económicos no producen rechazo, sino todo lo contrario, porque aportan ingresos y se les recibe con los brazos abiertos. Los que inspiran odio y rechazo son los pobres, los que parece que no pueden ofrecer nada bueno, en este caso los inmigrantes y los refugiados.

Abundando en el tema de los empobrecidos, la aporofobia se podría definir también como “la forma de sentir, pensar y actuar que deja a los empobrecidos en la estacada, en las cunetas y en el Mediterráneo”.

A las personas que ostentan cargos políticos e institucionales, partidos políticos e instituciones que practican el odio y el rechazo hacia los inmigrantes y refugiados, les vendría muy bien esta frase de León Tolstoi: “Se pueden talar árboles, fabricar ladrillos y forjar hierro sin amor. Pero es preciso tratar con amor a los seres humanos… Si no sientes afecto por los hombres, ocúpate en lo que sea, pero no de ellos”. De ser así, seguro que todos salimos ganando, con más vergüenza y sería lo mejor para ellos mismos y para la sociedad en general.