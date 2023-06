Las barajas trucadas del PP y Vox

El lunes siguiente a las elecciones del 28M una empleada del hogar me manifestaba “ hay que ver como están las hipotecas, me han subido casi 300 euros, yo no he votado, porque todos son iguales” mantra que es viral entre una parte considerable de los ciudadanos, a pesar de todas las medidas sociales del gobierno.

Los ciudadanos no le ponen cara al BCE, ni a Iberdrola, ni a Carrefour, ni a la guerra, ni siquiera al PP o VOX, los ciudadanos le ponen cara al Gobierno progresista ¿Cómo creen que les llegara, sí es que les llega, esta noticia al ciudadano vulnerable? “El INE confirma el 5/5% de crecimiento del PIB español, situando a España a la cabeza de Europa” ¿Quién le explica esto a los ciudadanos? Se los explica VOX, el PP y sus medios afines diciendo que esos beneficios van para los “bolsillos” del gobierno o que “El Gobierno usa la inflación para robar y gastar” y con eso se quedan.

El falcon, ETA, la corrupción en la manipulación de los votos por correo, “el caso Mojácar” La ruptura de la planificación de las vacaciones al poner el 23Jl como fecha para las elecciones…ese volverá a ser el programa electoral de PP y VOX y su mantra más reciente “ Vamos a derogar el sanchismo” Igual a aquel “váyase señor González”

Se habla de la necesidad de movilizar al electorado de izquierda, a buenas horas mangas verdes, expresión popular y como casi todas sabia. No creo que haya tiempo para revertir la desesperanza de una clase media empobrecida y con un futuro incierto por delante. El ciudadano está preocupado, aún no ha llegado a tener miedo, eso vendrá después el 23Jl pero ya no habrá remedio, está preocupado porque sigue viendo a la izquierda desunida, embravecida contra ella misma, más atenta a los egos que a la realidad social que le demandan los ciudadanos y aunque saben que las extrema derecha les arrebatara derechos han claudicado, porque a pesar de las medidas de progreso del actual ejecutivo siguen siendo pobres y socialmente vulnerables.

Hay circunstancias que no han sido suficientemente explicadas. Es cierto toda la batería de medidas sociales que este gobierno ha implantado, legislando para por una parte deshacer las políticas neoliberales heredadas del PP y por otra para contrarrestar los efectos de la pandemia y la guerra de Ucrania, todo ello con un degaste político importante ante las críticas del PP, VOX, la CEOE y los medios goebbelianos de comunicación y sobre todo ante los desacuerdos escenificado incluso en sede parlamentaria entre los socios de gobierno. Pues bien todas estas medidas, manipuladas a través de los altavoces distópicos neoliberales, no han sido suficiente para contrarrestar la realidad de unos fines de meses agónicos. O paso frio o como, esta estampa social se ha dado en muchos hogares, hogares a los que el esfuerzo del gobierno no les ha podido solucionar sus problemas. Quizás se haya salvado a sectores de clase media, pero a las clases desfavorecidas lo que le ha llegado y a quienes le ha llegado no ha sido suficiente o no ha llegado a tiempo.

Y todo esto porque la tiranía de las eléctricas, la codicia del sector financiero, las mentiras de la derecha y extrema derecha, la desproporción entre el precio en origen de productos de primera necesidad y el precio final es una aberración y termina repercutiendo en el maltrecho bolsillo de los ciudadanos, ha superado la generosidad de las políticas sociales que además no se han sabido explicar. Y entre el falcon y las políticas en materia de vivienda, la bajada del IVA en alimentos de primera necesidad, la ayuda a los carburantes… cito estas porque son las más accesibles al ciudadano, pues entre las medidas sociales y el falcon, pues el falcon.

Por eso creo que no queda tiempo para que llegue al ciudadano la información y la motivación suficiente para explicarles porque deben votar y además votar progreso. Ojala me equivoque, pero las barajas trucadas que usan PP y VOX no han sido descubiertas a tiempo para ganar la partida del 23Jl.

No obstante aún confió en que el ciudadano reflexione sobre la campaña de acoso y derribo que la derecha política, financiera y mediática están llevando a cabo contra Pedro Sánchez, enfocando la campaña en el desprestigio de su figura y no en una exposición programática de cuáles son sus políticas de futuro para España, pues parece que el PP condiciona su futro y el del pais a derogar el sanchismo.