El barco se hunde pero no me gusta el color del bote salvavidas

Estamos en un barco que se hunde, atacado por muchos frentes, crisis climática, poblacional, económica y resurgir del nazismo o de la nueva versión de él, con el crecimiento de la extrema derecha. ¡Nos hundimos chicas y chicos!, y el progresismo y la izquierda siguen sin saber encontrar puntos de unión y solo ven lo que les diferencia.

Lo que sabe hacer tan bien la derecha, unirse, parece que a nosotros nos es imposible.

Y así nunca conseguiremos parar la que se avecina.

No lo tenemos fácil juntos, pero si seguimos discutiendo y separándonos por asuntos menos urgentes, como el color con que pintar el bote salvavidas, ya podemos resignarnos al ahogamiento general de la humanidad.

Tenemos que apoyarnos entre nosotros, ecologistas, feministas, antifascistas, gente de izquierda, defensores de la solidaridad, soñadores con un mundo mas justo,... Y tenemos muy poco a lo que agarrarnos: prensa libre, partidos políticos que puedan representar esas ideas, asociaciones que buscan la verdad, grupos de apoyo a migrantes, de defensa de la naturaleza, pensadores, artistas,...

Por eso no entiendo que se intente atacar a un medio que es nuestro, abierto, tolerante y que procura informar de forma libre y destapar toda corrupción o injusticia que detecta,

Ando alucinada con la cantidad de socios de elDiario que lo atacan de forma agresiva. Qué si, que cada uno hace lo que quiere, no estoy coartando la libertad de expresión de nadie. Pero parece que le estamos haciendo el trabajo a la ultraderecha, ¡coñe!

Yo no leo, no soy socia, ni comento en OK diario. Sé por donde van y no me interesa lo que tienen que decir. Punto pelota.

Por supuesto en los Medios que sigo y apoyo, como elDiario, aporto mi opinión, negativa o positiva, pero de una manera que considero constructiva. Quiero ser útil para generar una opinión mas reflexiva en el medio en el que principalmente me informo. Soy critica pero no destructiva.

Bueno, eso es todo, que espero que encontremos un color de barca salvavidas para la humanidad, donde quepamos todos... Porque el barco ya hace aguas, compañeras y compañeros.