Nada ha cambiado a favor de la democracia

Poco o nada ha cambiado desde aquel 20 de noviembre de 1975 en el que murió Franco. Las familias, unas 200 en estimación de Emilio Romero, director en su día del Diario Pueblo, que crecieron a la sombra de la dictadura, siguen gobernando España por la puerta de atrás.

Políticos de uno y otro signo han doblado la rodilla ante las presiones de estas familias, que han usado el engaño para conseguir subyugar al pueblo.

Me he estado preguntando los últimos meses hasta dónde iban a ser capaces de llegar ante la “amenaza” de que un gobierno progresista, que ha demostrado que no dejarse influenciar por los intereses de la ambición de los ricos de País, volviera a tomar las riendas del Ejecutivo.

En ningún momento había descartado que llegaran a lo que en día de hoy estamos viendo y tampoco descarto que, pese al momento tecnológico y de contexto político que vive España integrada en Europa, puedan ocurrir mayores ataques a la democracia.

Y pese a lo que arguyen las marionetas de este poder económico y fáctico, los que faltan a la democracia no son el gobierno y sus socios, que a fin de cuentas se limitan a usar las reglas que la Constitución les brinda; los que arrojan la democracia por el retrete son los que no dudan en hacer pseudollamamientos a golpes de estado que terminan por traducirse en misivas que sí lo son.

Pero somos muchos los que nos mantenemos firmes y aun creemos en la democracia.