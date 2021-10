El cangrejo ermitaño y el inmoral neoliberalismo capitalista

Una de las cosas más horribles y perversas del neoliberalismo capitalista, son sus ataques a todo aquello que va en contra de la propiedad privada y el libre mercado. Los partidos políticos que lo representan en el arco parlamentario español (derechas y ultraderecha) asumen sus postulados y lo seguimos sufriendo con la permanencia de algunas leyes del Partido Popular aun por derogar o modificar. El neoliberalismo capitalista des regulariza todo: el sistema productivo, el laboral, el educativo, el sanitario, el de cuidados, el cultural, etc. Como su objetivo es la obtención del máximo beneficio y la mayor rentabilidad posible del capital, para ellos la función del Estado es la de eliminar todos los obstáculos que se oponen al despliegue de su sacrosanto libre mercado. Para mantener dichos principios utilizan leyes represivas y coactivas como hizo el Partido Popular con la Ley Mordaza, una de las leyes aún por derogar.

Esta forma de gobernanza ataca frontalmente al Estado de Bienestar a través de los recortes en gastos sociales. Lleva a cabo la privatización de sectores públicos, la disminución sistemática de los impuestos a los más ricos y el trasvase de las rentas del trabajo a las rentas del capital, la difusión del mantra de que lo público es peor que lo privado, etc. Todo esto tiene graves consecuencias, para los sectores más empobrecidos de la sociedad.

LA SOCIEDAD DEL CANGREJO ERMITAÑO

El panorama con el que nos encontramos tras el gobierno del PP y la moción de censura a Rajoy era desolador y a dado lugar a lo que yo denomino la sociedad del cangrejo ermitaño, que debido a su fragilidad corporal, utiliza la concha de un molusco y se queda a habitar en ella. Por fuera parece ser un molusco, pero el contenido es el cangrejo ermitaño, que saca sus garras cuando se siente atacado.

Las instituciones democráticas que nos hemos dado, para preservar los derechos sociales, políticos, cívicos, laborales, culturales…, el neoliberalismo capitalista las vacía de contenido a través de la perversión de los contenidos y el lenguaje. El empleo y el trabajo ya no es lo que eran, pero se les sigue llamando empleo y trabajo; la democracia ya no es lo que era, pero se le sigue llamando democracia; el derecho laboral y los derechos de los trabajadores y trabajadoras ya no son lo que eran, pero se les sigue llamando lo mismo. Igual ocurre con la moral, la ética, las religiones y los humanismos, que sufren un proceso de deterioro permanente que consiste en vaciar de contenido sus valores. Se sigue manteniendo el cascarón, pero el contenido no es el mismo. Un ejemplo palpable en el ámbito político es lo que estamos viendo cada miércoles en las sesiones de control al Gobierno en el Parlamento, en que las fuerzas políticas de derechas y la ultraderecha creen que están en un circo, en una plaza de toros o en un partido de futbol. Como dice el sociólogo Alfonso Alcaide “Ser representante del pueblo es muy importante: los electores ponen su vida y la de su familia, sagradas ambas, en manos de los elegidos para conseguir con su ayuda la solución de sus problemas. El vínculo que se establece entre ambas es de carácter moral, como lo es el Parlamento, sede de la soberanía del pueblo. Este carácter define y limita el contenido, los modos, palabras, actitudes y comportamientos que se pueden y deben usar”

También se pone de manifiesto cuando el Gobierno de Coalición Progresista pretende volver a llenar de contenido las instituciones democráticas o revertir los desmanes del gobierno del PP en derechos y libertades. Entonces, el cangrejo ermitaño saca sus garras y ataca sin piedad, sin ética y sin respeto a los derechos de los demás, con todos los medios y privilegios a su alcance: la representación de derechas y ultraderecha parlamentarias, poderes fácticos, los medios de comunicación afines a ambos y el poder judicial.

Como decía la activista Berta Cáceres: “Mientras tengamos capitalismo este planeta no se va a salvar porque es contrario a la vida, la ecología, el ser humano, a las mujeres”.

Ardua tarea tenemos por delante y el primer paso es que los defensores a ultranza del neoliberalismo capitalista no nos gobiernen.

Que así sea.