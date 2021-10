Carta a Isabel Díaz Ayuso

Querida Isabel,

Vista la evolución actual de la pandemia, y las medidas que adopta la Comunidad de Madrid (CAM) al respecto, no comprendemos cómo las medidas en los Centros de Educación Infantil y Primaria (CEIP) de la CAM siguen siendo prácticamente iguales a las de septiembre 2020. Algunas de las medias que han quedado sin actualizar son:1: Nuestros hijos e hijas NO pueden juntarse con compañeros de otros cursos en el colegio, a pesar de llevar mascarilla incluso en exteriores, lo que implica que en los centros públicos NO pueden realizar extraescolares con normalidad; 2: los padres y madres NO podemos tener reuniones presenciales con los tutores; 3: los niños tienen vallado y limitado su espacio de juego; 4: el mantenimiento de distancias de seguridad hace que los niños se distribuyan en asientos aislados y a veces con dificultades de visión de la pizarra; 6: la presencia mamparas de separación de los comedores deshumanizan el acto de comer y lastran la capacidad de socialización; 7: De forma destacada en infantil, el uso de las mascarillas (por parte de los docentes, incluso en exteriores) dificulta el aprendizaje del habla y, especialmente en primer ciclo de infantil, obstaculiza en extremo el desarrollo de vínculo con las educadoras; 8: las entradas y salidas escalonadas al recinto escolar suponen una dificultad organizativa en las familias con más de un hijo, además de entorpecer las relaciones profesor-familia. Por estos motivos, y apelando a tu manera de hacer política - liberal y al margen del resto del estado-, solicitamos relajar las medidas COVID en los CEIP en consonancia con la evolución de la pandemia y con el resto de medidas de la CAM, que actualmente discriminan a la infancia perjudicando seriamente su desarrollo.