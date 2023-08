La ciudadanía no ha elegido nada

La ciudadanía no ha hablado, la verdad es que no sabe hablar, y si supiera hablar no sería posible entender lo que dice, sería algo así como un estruendo de voces, pero solamente de los más bocazas, a voz en grito, los más tímidos no hablarían ya que no se atreverían o no les dejarían. Poder votar es una suerte, nos dice cuántos hay pensando como tú o diferente, el voto del que más grita vale lo mismo que el del que no se atreve a dar su opinión.

El voto de mi abuela lo elegían los que la llevaban a votar, o eso creían ellos, mi abuela siempre se llevaba el voto preparado para que no se la jugaran, ya se lo habían hecho una vez y no quería que se repitiera. Llevaban meses dándole la turra con lo mal que lo hacían unos, los no preparados, los que no son gente de bien, los que son unos zarrapastrosos, y lo bien que lo hacían la gente bien, los que hacen las cosas como Dios manda… Hasta el día de las elecciones ha pasado algo parecido, algunos estaban muy crecidos, te decían lo mal que va todo y a quién hay que votar, todo va mal, perdemos el tiempo en chorradas como proteger a los animales, mujeres y maricones… con la de cosas importantes que hay que hacer, lo he oído en el trabajo, en cenas con amigos y en cualquier bar. Estamos en un punto en el que ser machista, fascista y racista es lo mismo que defender la igualdad y las oportunidades para todos, un extremo y el otro, lo mismo. Acojonante. Esto te lo dice alguno que se declara de centro.

Si la ciudadanía hablara, la mayoría estaría callada, ya que el partido más votado es el que no ha votado, la abstención, siendo mayoría no gobiernan ni se declaran la fuerza con mayor representación, simplemente pasan, y el rey no les va a pedir que intenten gobernar.

Los siguientes que hablarían serían un conglomerado de partidos y siglas, todos los mejores y más de izquierdas e izquierda pura de todos, afortunadamente más unidos esta vez que otras, pero veremos lo que dura. No tengo claro si hablarían de cosas que quieren hacer o de quién es más genuino, espero que estén a la altura de lo que se espera de ellos.

Y luego hablarían los de derechas y extrema derecha, muchos, pero muchos muchos, y porque han ido separados en dos bloques, si van juntos sería mayoría absoluta, lo que dirían está ahora más claro, las tonterías eran defender a los animales, mujeres y maricones, las cosas importantes que no nos habían contado son subirse el sueldo, quitar bancos arcoíris y banderas, prohibir obras de teatro o películas de Disney, que eso es lo que de verdad importa a la gente de bien.

Luego vendrían los partidos pequeños, cada uno pidiendo lo suyo, lo que defienden es su pequeño mundo, mirando de reojo a quién apoyan, eso es verdad, pero que no se nota para sacar más tajada.

Menos mal que la ciudadanía no ha hablado, pero tenemos un resultado numérico que lo traduce, lo traduce en que si no votas no cuentas para nada, en que si votas al más votado tu voto vale más que el de los otros y si votas a un pequeño, los números te hacen más pequeño aún.

Quienes hablan y mucho son los que hemos elegido con nuestros votos, interpretan lo que quieren y juegan con nuestros votos, solamente espero que sepan lo que hacen con ellos y no demos una segunda oportunidad, igual crece el partido más votado, ese de los que no votan.