Sin poder comparar no se debe cuestionar la igualdad

Todos hemos reído o llorado más de una vez tras conocer casos en los que la igualdad ante la ley que proclama el artículo 14 de la Constitución se quedaba en papel mojado.

Sin entrar en lo personal, muchos no estamos de acuerdo con que al rey no se le pueda llamar a declarar, aunque haya robado o matado. Ni tampoco con que la LOREG establezca que los votos emitidos por los electores no valgan lo mismo a la hora de convertirse en poder parlamentario. Por eso, algunos seguimos boquiabiertos ante lo mucho que está triunfando la consigna de que la amnistía no respeta la igualdad.

Soy de los que piensan que cuando las consignas más simples tienen éxito en las sociedades donde existe el derecho a discrepar es porque ocultan, de manera consciente, trampas que impiden analizar lo que proponen.

Desde la lógica más elemental, no es lícito cuestionar el respeto a la “igualdad” de una decisión política determinada si no existe la posibilidad de compararla con otras decisiones políticas adoptadas en relación con hechos y circunstancias que han de ser muy similares.

Por lo tanto, mientras en España no haya otras Comunidades Autónomas que protagonicen iniciativas independentistas como las de los catalanes y reciban después respuestas represivas y judiciales similares por parte del Estado, es demagogia y mentira orientadas a la manipulación de las masas el convocarlas afirmando que se violará algo tan valorado como la igualdad, pues no existe ningún hecho comparable al que ahora se amnistía. Ni siquiera uno.

En consecuencia, lo que se puede hacer es manifestar desacuerdo, pero no falta de respeto a la igualdad contemplada en la legislación.

Pero los del PP y Vox, aunque saben que ellos no pueden dictar sentencias, confunden interesadamente “igualdad” con interpretación de la ley según su versión, por supuesto. Entra dentro de lo normal, a la vista de lo muy bien que se llevan con sus jueces amigos del CGPJ, que llevan cinco años convertidos en okupas de sus altos cargos.

Y también con los fiscales que se “lo afinan” y con los altos magistrados del Supremo que les permiten controlar su Sala Segunda “por la puerta de atrás”.

Comprendo eso de que “todas las comparaciones son odiosas”, pero mucho peores son las consecuencias de tantas decisiones que se toman sin tener en cuenta todo lo que nos rodea.