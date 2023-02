Las contradicciones del alcalde de Madrid

Sr. Almeida, me ha llamado la atención sus declaraciones con respecto a la manifestación que se ha celebrado en Madrid, según usted, a favor de la Constitución y en contra del Gobierno de España.

Para usted ha sido un extraordinario éxito dicha manifestación donde no se reunieron extremistas (incierto) a no ser que la extrema derecha no sean, para usted, extremistas. Ni hubo banderas del aguilucho (pocas imágenes ha visto, o las que le han interesado, para no ver banderas anticonstitucionales) y eso que era, según Vd., a favor de la Constitución.

Pero lo que más me ha llamado la atención es sus manifestaciones o declaraciones en la celebración, de esa sí, de la gran manifestación a favor de LA SANIDAD PÚBLICA. Esta SÍ estaba politizada (la otra NO) y estaban todos los sospechosos (sospechosos de qué) habituales; es decir, sindicatos y partidos que como el suyo no son de derechas o ultraderecha.

En sus declaraciones critica que se hayan hecho contra la Presidenta de la Comunidad de Madrid, pero ¿de quien es la competencia en materia de Sanidad? Si no estoy equivocado son de las Comunidades; pero, sin embargo, manifiesta que para 2023 se va ha aumentar en 5.000 profesionales, ¿Serán los mismos que despidió recientemente la Comunidad? Y si según la Presidenta no puede aumentar sueldos y/o incentivos por que no se pudieron aprobar los presupuestos, ¿Cómo va a contratar, por cierto, la mitad del personal sanitario que hace falta?

En fin Sr. Almeida viendo sus declaraciones y/o manifestaciones por ambos

actos no me extraña que Madrid vaya como va. Por cierto, deje de vender parcelas de Madrid para beneficio de unos pocos y NO para el beneficio de la Ciudad que según la Sra. Presidenta no es solo la Capital de España sino la del “mundo mundial”.