La culpa no es de Ana Obregón, la tiene Pedro Sánchez...

Culpa. 1. f. “Imputación a alguien de una determinada acción como consecuencia de su conducta”. Por tanto, no hablamos exclusivamente de responsabilidad, que también, sino de imputar culpas. Culpable de aprovechar el marco jurídico extranjero incurriendo en algo que aquí es delito. Culpable de acudir a un mercado de seres vivos, cosificando a las mujeres y a los niños. Culpable de contravenir al Tribunal Supremo que manifiesta que “la gestación por sustitución comercial vulnera gravemente los derechos fundamentales de la Constitución y los convenios internacionales sobre derechos humanos”. Culpable de contravenir la Convención sobre los Derechos del Niño: “los Estados tomarán todas las medidas (...) para impedir el secuestro, la venta o la trata de niños para cualquier fin o en cualquier forma”. Culpable de transaccionar comercial, mercantilmente, transfiriendo a un niño/a a otra persona a cambio de remuneración o de cualquier otra retribución“. Culpable de considerar a un niño como objeto del contrato mercantil. Culpable de provocar que una madre gestante renuncie a su derecho de madre incluso antes de producirse tal concepción. Pues ahora resulta que la culpa de todo esto no la tiene Ana Obregón, y el partido popular se la imputa a Pedro Sánchez. Es decir, el PP cambia de paradigma (por el solo hecho de llevar la contraria al gobierno de coalición y hacerse notar, y también por la compulsividad verborreica de Feijóo y los suyos) y ahora sostiene que hay que abrir el debate... ¿qué debate? ¿el de contravenir las normas penales nacionales e internacionales? ¿el de legislar en contra de la doctrina del Tribunal Supremo? ¿Qué debatirá el PP en el Parlamento Europeo que en 2015 estableció que ”la gestación por sustitución es contraria a la dignidad humana de la mujer, ya que su cuerpo y sus funciones reproductivas se utilizan como una materia prima“? ¿Cómo defenderá el PP algo que está considerado internacionalmente como un acto de violencia contra la mujer? Al partido popular no le preocupa en absoluto todo esto, como tampoco incumplir la constitución bloqueando el CGPJ, o ir a Bruselas a impedir que Europa nos transfiera miles de millones de euros porque no son ellos los que gobiernan. Y no le preocupa porque le sale gratis, tiene patente de corso para disparar y matar cada día, sin que nadie haga nada. Y ahora resulta que la culpa de no abordar este debate la tiene Pedro Sánchez, por generar en España un clima político de crispación e inestabilidad...que hace imposible abordar un debate de estas características. Y se quedan tan impávidos...

ADENDA: Por si algún despistado no lo sabe aún, que dice Feijóo que el desempleo en España no se mide por la EPA, ni por el número de parados registrados en las oficinas públicas de empleo, ni por el número de afiliaciones a la Seguridad Social, no, que ahora el desempleo se mide por las declaraciones a la prensa de la AIREF o por las estimaciones de la FAES. Y no pasa nada...