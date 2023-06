Diferencias Vox/Bildu

El terrorismo está definido como acciones producidas para infundir miedo o terror a la población o a diferentes estamentos y puede ser ejecutada por organizaciones y por el propio Estado. Por ello hay que especificar muy bien la diferencia existente entre pactar un gobierno con VOX o pactar acuerdos puntuales con Bildu. Veamos:

ETA fue una organización terrorista que nadie puede dudar. Y en el actual Bildu se han integrado diferente filosofía de vida porque existen algunos que practicaron el terror y han pagado su culpa, pero también hay gente que rechazo siempre la violencia y ahora cada vez mas por aquellos que podían aun tener cierta simpatía hacia ETA. El actual líder Oskar Matute estuvo siempre en contra de la violencia. Pero obviamente habrá extremistas dentro de Bildu.

Franco practico la violencia de Estado durante la posguerra. Olvidemos la guerra en donde todos son culpables. Pero del 39 al 75 se cree, porque no existe consten cifras oficiales que el PPVOX quieren silenciar derogando la ley de Memoria, unas 125000 personas fueron asesinadas, la mayoría en juicios sumarísimos que todos sabemos lo que eran. Hace poco un líder de VOX dijo que el gobierno de Franco fue mejor que el de Sanchez y un militar retirado escribió que se debería fusilar a 26 millones de españoles que todos sabemos a quién se refería y una diputada de VOX dijo que era “de los nuestros” el citado militar parece ser de alto grado, sin ningún tipo de escrúpulo o vergüenza personal.

Si VOX hoy se junta en labores de gobierno con PP, de gobierno, repito, y Bildu lo único que tiene son acuerdos puntuales dando el si a algunos de ellos, que alguien me explique si existe diferencia entre una alianza y otra, llamadas erróneamente así la de Bildu al menos. Efectivamente existe una diferencia que no favorece a la derecha de este país que oculta la verdad de sentimientos de forma cínica porque PP es VOX desde siempre. Y no vayamos a hablar de antigüedad porque ETA comenzó la batalla en el 69 y Franco estaba ahí aun intentando dejar todo bien atado como de hecho parece que fue asi.

Firmado: Persona nada comunista ni filoetarra pero viendo muy cercano a ambos