Doñana, ¿marca España?

Me pregunto de qué sirve que la UNESCO declarara en 1980 a Doñana como Reserva de la Biosfera, y que el mismo organismo supranacional aprobara su consideración como Patrimonio de la Humanidad en 1994, para que el Gobierno de Andalucía apruebe una medida que supone una agresión para el tesoro ecológico que es Doñana.

El aumento de las zonas de cultivo y de pozos ilegales para extracción de agua con el fin de abastecer el regadío han sido unas constantes en la degradación de la reserva. Las distintas Administraciones Públicas no han hecho ( porque no han querido) lo suficiente para garantizar la supervivencia de la joya natural que es Doñana.

Lo último es este sentido ha sido la aprobación a trámite de una proposición de Ley sobre la ampliación de los regadíos en Doñana. La propuesta del Gobierno andaluz, de PP y Ciudadanos, con el apoyo de Vox y la sorprendente abstención del PSOE, viene a significar un flagrante ataque a este Patrimonio de la Humanidad.

Los que ronden mi edad, recordarán un accidente geográfico que venía marcado en el mapa de la provincia de Cádiz como una gran mancha azul, situada por Vejer de la Frontera y Tahivilla, al norte de Tarifa. Se trataba de la Laguna de la Janda. He usado el pretérito imperfecto, porque ya no existe como tal. La estratégica situación, a poca distancia de África, convertían la Laguna de la Janda en un paraíso de enorme interés ecológico. Era un lugar de parada y de descanso para las numerosas especies de aves migratorias antes de proseguir sus desplazamientos a tierras más cálidas. Pues bien, sobre los años sesenta del siglo pasado, la Política puesta en marcha por el Régimen franquista provocó su desecación por motivos y fines agrícolas. No fue el único humedal de este país nuestro que tuvo el mismo fin durante aquella etapa negra de nuestra Historia.

Y ahora, por mucho que los políticos de los partidos de la derecha andaluza quieran “vestir” la propuesta de ordenación de los regadíos ilegales, su puesta en marcha será el inicio del fin de Doñana tal como la conocemos hoy.

No es la primera vez que se pretende alterar la riqueza ecológica de Doñana. Desde el Partido Popular han dejado caer más de una vez la construcción de una autopista que una las provincias de Cádiz Y Huelva, atravesando el parque. ¿Les suena?

Así entiende la derecha ( y al parecer el PSOE andaluz) lo que es la MARCA ESPAÑA.

Había una vez....una gran laguna en la provincia de Cádiz.

Había una vez... una gran parque natural en la provincia de Huelva.

O nos movilizamos contra este tipo de medidas o nuestros hijos y nietos, cuando quieran consultar algún dato con respecto a este enclave, se encontrarán que toda la información le vendrá en pasado

A los políticos actuales que han aprobado esta Proposición de Ley no les va remorder la conciencia por los efectos de su Política en el futuro.

Eso sí, nuestro país no podrá presumir de poseer este tesoro. Tal vez, presumamos de producir mayor cantidad de fresas, aunque sea a costa del agua de Doñana. Tal vez, en un futuro el cultivo de la fresa ya no sea tan rentable como hoy. En un mundo tan competitivo, quién sabe.

Lo que sí será irreversible son los efectos del daño que le produzcamos hoy a Doñana.

Cómo decía el bueno de don Antonio Machado: “el necio confunde valor y precio”. Y nuestra Política está llena de necios.