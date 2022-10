Se fue Rajoy y viene Feijóo. En España parece que los gallegos siempre vienen a salvarnos, como aquel que duro 40 años. Rajoy fue un desastre por no hacer nada. Feijoo es un desastre por decir lo que quiere hacer y no acertar jamás. El tener la obligación de criticar a Sánchez por absolutamente todas las materias que toque, hasta la santa Misa si llega el caso, es difícil. Porque a veces su situación se convierte en galimatías en donde no encuentra la salida. Ayuso hace lo mismo, pero como sabemos que seguirá manteniendo sus errores solo para decir que Sánchez mató a Manolete, ya es tontería criticarla cuando ella es eso lo que quiere para salir en la tele cada minuto. Pero Feijóo es un al alumno de aquella porque vino como el salvador de la patria para la derecha, pero se ha convertido en un error continuo, porque a veces lo que hace Sánchez se elogia en Europa, incluso por el partido del gallego y, se encuentra perdido en su discurso, porque lo de salir en la tele para él no es válido.

Es el problema de criticar todo lo que se hace sin un principio básico de ideario más que eso, decir que no a todo. Quizá al PP le dé los votos de esos odiadores que existen en la derecha, pero para gente que piensa lo que dicen los políticos, por muy de derechas que seas, todo no vale. Y ahí esta el peligro. Al ver lo inútil que es el líder, existe el temor de que muchos peperos voten a Vox, o sea, al propio Abascal o que Ayuso le sustituya, y no sé qué será peor.

Esperemos que vaya aprendiendo que España no es Galicia y que lo que aquí se dice tiene una expansión mucho mayor por lo que el peligro de equivocarse existe en mayor medida. Además, para los españolazos de la derecha, el que un señor haya aprobado medidas en favor de un idioma que no es el castellano y que, además, aun sin sentirlo, se ha mostrado alguna vez regionalista, puede quitarle puntos. Permaneceremos atentos a la pantalla.