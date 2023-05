¿Para cuándo un frente por la Paz?

Ucrania es una víctima más del enfrentamiento que surgió después de la segunda guerra mundial entre los países vencedores: los del bloque occidental y los del bloque del este.

Se une a la larga lista de países afectados por la sinrazón de la guerra: Palestina, Sáhara Occidental, Afganistán, Irak, Egipto, Libia, Siria..., y no sé cuántos países de África. ¡El caballo rojo vuelve a cabalgar desbocado!

Es difícil pensar que los países alineados en uno o en otro, de los bloques ahora ficticios, la economía de mercado lo domina todo, participen en un frente de paz. Pero otros países, los que siempre se han llamado no alineados, ¿dónde están? Me llegan algunas noticias como la de que Brasil, en la reunión de Lula con Sánchez, hizo una propuesta de crear una especie de G20 por la paz en Ucrania. También hablan de otra propuesta China. Pero a ambas nos las presentan perfectamente cocinadas al estilo occidental: saludan el acercamiento a nuestras posiciones sin mencionar para nada otras cuestiones. Es sospechoso que tanto China como Brasil no muestren su recelo al incremento del poder militar del bloque de la OTAN. Sería bueno escuchar las versiones originales, sin subtítulos, tanto de China como de Brasil. También se habla de la propuesta Ucraniana, pero tampoco se dice si en ella está implícito el renunciar a su incorporación a la organización Militar. Ni de la implicación de la petición de ingreso en la Unión Europea en las relaciones comerciales internacionales. Porque querámoslo o no, esta es una guerra a la antigua usanza: de mercado. No es una guerra de ideología capitalista frente a ideología socialista, pues las dos potencias son capitalistas, es una guerra como todas las que ocurrían en Europa con anterioridad a las guerras mundiales: por las fronteras y por el control de sus productos.

Volviendo al frente de paz en nuestro país, ¿quiénes deberíamos estar en ese frente? Pienso que quienes nos opusimos a la OTAN en 1986.

El 12 de marzo de 1986 se celebró en nuestro país un referéndum consultivo sobre la permanencia de España en la OTAN, (¡qué lejos queda!, algunos parece que ya lo han olvidado). Primero entramos y luego consultamos. Lo podíamos haber hecho al revés, pero no, la cosa es incidir en el resultado.

Aun así el resultado fue muy apretado. De 29.024.494 habitantes con derecho a voto (mayores de 18 años) lo hicieron 17.246.452. Una participación del 59,42 %. Fueron válidos 15.926.930 (92,35 %) y en blanco 1.127.673 (6,54%). Y nulos 191.849 (1,11%). Votaron sí 9.054.509 (56,85%) y no 6.872.421 (43,15%). Solo nueve millones de veintinueve optaron por apoyar una estrategia de bloques.

¿A quién se le ocurre rememorar estos datos? Pues a mí, porque sigo siendo pacifista. Y porque me sigo haciendo preguntas.

¿Dónde están aquellos casi siete millones de personas? Algunos ya no estarán porque han pasado 36 años y la ley de la vida pasa su factura. Pero todos los que quedamos ¿por qué no levantamos nuestras voces y nos manifestamos de todas las formas posibles incluyendo la del voto?

¿Dónde están los jóvenes? Los que tienen menos de… ¡54 años! y no participaron en la consulta. Acaso no se consideran con derecho a opinar. ¿Acaso alguien piensa que ahora se es menos pacifista que antes y que repetir la consulta no tiene sentido?

Me niego a desconfiar de los jóvenes. A desconfiar de los que se manifiestan a favor del medio ambiente y de la salvación del planeta.

Es necesario en nuestro país un gran frente de paz porque las consecuencias de todas las guerras siempre las sufren los más inocentes, los más débiles. En Ucrania también. Y en los países implicados en el envío de armas también.