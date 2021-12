Ayer por la tarde viendo imágenes de la despedida a Almudena pensé en la enorme desgracia de haber perdido un gran ser humano (al que algunos tuvieron la suerte de conocer) pero sobre todo a la gran denunciadora de esa España sufridora y acobardada que conocemos muchos, muchos más, a través de su escritura y a la que no pudieron meter en la cárcel porque su denuncia no fue cantando sino escribiendo y ... ellos no leen.

Ahora se ha callado para siempre su voz directa pero no su herencia irrepetible de nuestro pasado inmediato y verdadero. Una Historia de penas y sufrimiento que España no se merecía pero que demasiados, la cobardía oficial, se afanan para que siga existiendo.

Gracias por tu legado, Historia de España, que obscenamente se empeñan en negar y que tú machaconamente ponías con tu pluma como recordatorio de algo que pasó y la huella que nos dejo de la que no podemos desprendernos.

Gracias, Almudena