Hablar de cosas de la derecha española para no hablar del futuro

Creo que con el pacto de Valencia, entre PP y VOX, nos hemos tragado el anzuelo. Estamos hablando de cosas, que siendo importantes, no son las cosas de comer. Estamos hablando de las cosas de las que quiere hablar PP+VOX, de sus ideales, de Patria, Familia y Religión, sí, religión y no inmigración, porque los inmigrantes católicos no les molestan, solo los musulmanes.

Esos tres ideales que son las bases de Los principios del Movimiento Nacional franquista, son compartidos por PP y VOX, como es compartido su modelo económico de neoliberalismo de amiguetes para beneficio de las élites extractivas.

Estaría bien centrar el debate en lo que nos interesa a los ciudadanos, PP+VOX que se queden con su guerra cultural, hay que hablar del precio de los alquileres, de las hipotecas, del modelo de escuela concertada en el que quien paga no manda, porque paga el Estado y mandan las fundaciones religiosas, de las inversiones en sanidad pública, de infraestucturas, de la modernización de la agricultura y la ganadería, del cambio climático y la salud pública.

Eso es de lo que debe hablar una ciudadanía del siglo XXI, y no de los ideales franquistas del siglo XX.

Y sobre todo, de cómo cada uno va a abordar la emergencia climática. Con un modelo franquista, como la propuesta de la sra. Ayuso de subvencionar los cambios de caldera, repartiendo dinero público a los amiguetes que se sumen al negocio al más puro estilo Jaume Canivell (José Sazatornil) queriendo colocar sus porteros automáticos en “La escopeta nacional” de Luis García Berlanga. O apostando por la limitación de consumo, la eficiencia, el fomento de nuevos hábitos y la penalización de hábitos insostenibles, como el vehículo privado en los centros de las grandes ciudades.

Ya sabemos que la derecha española mentirá, porque solo puede mentir para que le voten aquellos que sufrirán sus políticas, y porque esas políticas solo benefician a unos pocos, y que sus voceros acusarán de mentirosos a todos para blanquear las mentiras de la derecha, pero es urgente abandonar esa confrontación estéril y poner el foco en el futuro.

El 23J no se libra la batalla de la Familia contra el feminismo, ni la de la unidad de la patria, ni la guerra de religiones que esconden tras el problema migratorio, el 23J está en juego el progreso económico y social, los derechos humanos y el estado del bienestar.

Creo que es hora de que la izquierda espabile y marque agenda con los temas que son consenso en la izquierda, y que deje de hablar de los temas que son consenso en la derecha española.