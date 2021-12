La huelga de Cádiz

No sé cuando nació el modelo económico capitalista pero seguro que hace mas de 200 años. Durante este tiempo se han hecho miles de huelgas de todo tipo y en todo el mundo. Yo he participado en algunas y he sufrido las consecuencias en forma de despidos. En una de ellas me negué a participar y mi nombre completo, junto con otros más, fue fijado en una lista negra en los tablones de la empresa. No tuve oportunidad de explicar el motivo de mi negativa y tampoco habría sido escuchado dado el ambiente tenso que se vive en estas circunstancias. Un poco después un compañero me preguntó por la razón de mi ausencia. Porque no quiero ganar más dinero, me apaño con lo que gano, le dije. No entendió mi repuesta.

Empezaba a ser consciente que el sistema capitalista podía asimilar fácilmente la huelga y que, pasado un tiempo, habría que hacer otras porque el empresario podía recuperar lo cedido en las subidas salariales, subiendo los precios y, en consecuencia, aumentando otra vez el coste de la vida en un circulo vicioso casi infinito y todos esto sin que las desequilibradas relaciones laborales se reduzcan un ápice.

Ahora me muevo dentro de la economía social y solidaria procurando usar lo menos posible el modelo capitalista. Se trata de una forma distinta de hacer economía. Por fortuna, el cooperativismo ofrece cada vez mas oportunidades.