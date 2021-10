La humanidad no aprendió nada del nazismo

Últimamente he estado leyendo El Holocausto, de César Vidal. Es un relato histórico y explicativo sobre el genocidio ocurrido bajo el régimen de la Alemania nazi. Una de las primeras cosas que me vino a la mente al leer la obra, es el tabú imperante al hablar del tema. Atreverse a decir sobre el holocausto algo más que lo meramente histórico suele ser muy criticado, y parece como si se quisiera enterrar el asunto para siempre sin valorar siquiera todo lo que hoy en día podemos aprender de él.

De hecho, me alucina cómo incluso algunos de los propios judíos que vivieron esas atrocidades, o familiares de los mismos, han sido silenciados por la ley y por la sociedad cuando han tratado de resaltar alguna enseñanza que pudiera haberse obtenido de esa horrorosa experiencia. De algún modo no dejo de pensar que el rechazo al análisis de los acontecimientos aquí nombrados sólo puede deberse a lo cerradas que son muchas de las mentes que lo escuchan. Y claro, ¿quién carajo soy yo para dar mi opinión sobre un tema que me queda tan lejano? Se me ocurren dos respuestas a esta pregunta, pero me voy a limitar a dar la que va por el camino de destacar que lo que voy a compartir no son opiniones mías, sino de gente que, o bien vivió el holocausto en sus carnes, o bien es familiar de alguien que lo hizo. Si crees que tienes la capacidad de no rechazar las cosas sin antes analizarlas, te animo a que sigas leyendo, porque te prometo que se trata de algo muy importante.

Antes de nada, te recomiendo que si tus conocimientos sobre el holocausto son tan sólo los de la cultura popular, leas algo especializado sobre el tema. El libro que cité al principio tiene mucha información sobre el asunto y sobre sus causas. También te recomiendo que todo lo que leas en tu vida diaria, lo hagas intentando desechar dogmas y prejuicios, si es que acaso pretendes aprender algo sobre lo que lees. Esto último es bien importante, porque es un error que ha cometido tanto el Gobierno alemán como la Liga Antidifamación (ADL).

Edgar Kupfer-Koberwitz fue un periodista alemán que estuvo prisionero en el campo de concentración de Dachau. Durante su encierro consiguió redactar sus vivencias para poder publicarlas al salir de allí. Aunque su obra es más extensa, al final de la publicación dejaré un link a una de las cartas escritas por Edgar. Uno de los fragmentos dice así:

La carta al completo es sensacional. Muestra un aprendizaje invaluable a partir de una experiencia nefasta. Lo que esta víctima del nazismo supo aprender, lo silenció el Gobierno alemán cuando PETA creó una campaña (propuesta y financiada en gran medida por judíos) en la que comparaba lo ocurrido en el holocausto con lo ocurrido a diario en los mataderos. Yo, que he leído sobre el holocausto, sé que la comparación es más que acertada; Edgar, que lo vivió, también lo sabe. Pero tanto al Gobierno alemán como a la ADL eso les parece banalizar el holocausto. ¿Por qué? Porque tienen un prejuicio especista incapaz de justificar. Es gracioso que esta opinión la dé una organización que condena el voto holandés contra la matanza kosher, es decir, contra rebanarle el cuello a un animal con un cuchillo; al mismo tiempo, la ADL acusa a los grupos por los derechos animales de incitar a la violencia. El chiste se cuenta solo. Todas las fuentes las podrán consultar en el artículo de wikipedia sobre los derechos animales y el holocausto, que dejaré abajo.

Todo lo que he dicho podría resumirse en lo siguiente:

No existe razón justa para pensar que los seres humanos valemos más que el resto de animales, y el

holocausto no ha servido para convencernos de ello.

No tengo nada más que decir, salvo recordar lo enriquecedoras que pueden ser las lecturas que he recomendado.

> - Theodor Adorno

> - Ingrid Newkirk

Carta de Edgar a un amigo - https://www.facebook.com/notes/vegan-de-coraz%C3%B3n/los- animales-mis-hermanos-carta-de-edgar-kupfer-koberwitz-prisionero-en-un- campo/596017413867197/

Fuentes - https://es.wikipedia.org/wiki/Derechos_de_los_animales_y_el_Holocausto