IDA, la involuntaria luminaria de la negra España

Ante los desafueros que con atrevida y pésima locuacidad comete Isabel Díaz Ayuso, IDA, a la sazón Presidenta de la Comunidad Autónoma de Madrid, ante esa contumaz beligerancia contra la inteligencia y la Historia, ante tales desatinos es inevitable y resulta obligado enfrentarse.

Si uno se pregunta cómo es posible que tal nivel de desconocimiento absoluto de la historia y por el parejo nivel intelectual y cultural, encuentren tan perfecto acomodo en una persona, es sencillo responder que con IDA se ha logrado la cuadratura del círculo, pero así es.

Si uno se pregunta cómo es posible su resultado electoral, no hay duda de que manejando los hilos de esa marioneta, oculto tras la tramoya del espectáculo electoral, encontramos a su ínclito asesor, cuyo nombre es mejor no pronunciar salvo que uno esté dispuesto a comer sapos y culebras.

Barbaridad, tras barbaridad, ese asesor ha logrado que una marioneta más sea la Presidenta de una Comunidad de más de seis millones de personas. Un 14% de la población española tienen a IDA como Presidenta de su comunidad. Tiene su mérito, pero obtener el éxito confundiendo y mintiendo no es para sentirse orgulloso, salvo que alcanzar el poder sea su único objetivo. En ese caso, hasta Franco, Salazar, Hitler, Mussolini, Reagan, Nixon, Trump, pueden sentirse felices y contentos, eso sí, los historiadores no dirán palabra alguna de orgullo.

Desgranar todas y cada uno de los dislates sería tan sencillo como recopilar todos sus discursos y entrevistas. No, no voy a perder el tiempo con frases como vivir a la madrileña, tomar un par de cañas a la madrileña… y otras simplezas del mismo grado.

Hay otros despropósitos que tienen un mayor calado, veamos:

Uno de las más preocupantes es la del intento de aunar en una sola palabra los nombres de España y Madrid. Semejante reducción de la idea de España solamente cabe en la mente de IDA.

Si Goya lo hubiera imaginado, el cuadro de Saturno devorando a su hijo, sería la representación de Saturno devorando a su madre. Pues eso es lo que se significa decir que Madrid es decir España. ¡Ay! Si Goya lo hubiera plasmado en un lienzo.

Representar a España como la madre de Madrid responde a la realidad histórica de esta ciudad que ha sido amamantada por este país. De hecho no se puede explicar la historia de Madrid sin esa crianza, de la misma manera que no se puede explicar la de España sin tenerla presente. Y sí, es posible que el Madrid saturnal acabe devorando a España. La Ayuso simplemente pone blanco sobre negro el inexistente cuadro de Goya delante del resto de los españoles. Si fuera un poco precavida e inteligente no adelantaría acontecimientos que con mucha probabilidad serán una realidad una vez que el resto de las comunidades vislumbren lo que significan las palabras de la mediática IDA.

Otra barbaridad es la de alardear de que la Comunidad Autónoma de Madrid es el motor económico de España. No solamente no es cierto, sino que además es insultante para el resto de las comunidades, pues el 86% de todo el gasto corriente e inversiones que el Estado en cumplimiento de sus competencias ha realizado en esa comunidad ha sido financiado por el resto del Estado. Sin esa financiación no se podría explicar el actual Madrid. Por lo tanto flaco favor hace a la ciudadanía madrileña cuando los pone en entredicho ante el resto del Estado. IDA es como un cirio que con orgulloso pábilo se empeña en iluminar el secreto menos secreto de la historia de Madrid. Alardea de la capitalidad sin percibir que ese alarde evidencia que en el resto del Estado no hay una biblioteca como la Nacional; que no hay un museo como el Prado ni como el reina Sofía; que en RTVE en su centro de Madrid hay más, mucho más personal que en el conjunto de las redacciones territoriales; de los miles de funcionarios estatales en Madrid, etc.

Además, se olvida de que esa acumulación de centros de competencia estatal favorece que se aproximen los servicios centrales de muchas empresas que, aunque sus actividades económicas, es decir las que generan valor económico, se distribuyen por el resto del Estado, fiscalmente figuren como entidades de la Comunidad Madrileña.

La última barbaridad escuchada de semejante candil, y solamente para finalizar, es la que hace mención a la solidaridad fiscal de esa comunidad. Hay que resaltar que otra vez ese personaje elude advertir que del conjunto de los gastos del Estado en la comunidad madrileña, el 86% están financiados por el resto del Estado. Una vez conocida esa cifra podremos hablar de si el déficit fiscal es o no un buen indicador de la solidaridad entre territorios. Mientras tanto, lo más inteligente es callar, no sea que IDA con el pábilo de su velita explosione, mejor implosione, la idea de España que ella encarna. No da para más.

Nota: Dada la ausencia de información, el 86% es el cociente entre la población de España menos el de la comunidad madrileña y la población de España del año 2019. Creo que puede ser un buen indicador de una oscura y poco documentada realidad.