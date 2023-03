La importancia de Bajmut

Ucrania hace un año estaba conforme con ser neutral y convertirse en un estado tapón: ni decididamente prorruso ni europeo, equidistante, sea lo que significa la expresión, pero pacífica: mansa creyó Putin. Después de la devastación rusa de su territorio y miles de muertos y torturados y secuestrados en una dinámica de horror putinesco que debía quebrar la moral de los ucranianos, Ucrania ha mutado a un estado militarizado fuertemente defensivo y ha plantado cara al invasor ruso con la ayuda militar inestimable de EEUU y Europa (y otros países del mundo, Australia); y mantiene el pulso a Rusia en una guerra que el invasor preveía rápida, y se ha convertido en guerra de trincheras como la I Guerra Mundial. Pero con el imaginativo y sofisticado uso de drones que han introducido los ucranianos y que ha cambiado los usos de la guerra. Rusia ha tenido que reducir bruscamente todas sus aspiraciones militares, políticas y económicas respecto a Ucrania, primera derrota; respecto del mundo segunda derrota: estamos ante una histórica coalición europea frente a Rusia; la tercera derrota para Rusia es tener a Putin como presidente.

A quién beneficia el desgaste militar de Bajmut los expertos no se ponen de acuerdo. Ese pequeño punto geográfico concuerdan los expertos militares occidentales sobre el terreno no tiene valor estratégico, ya ha cumplido su función de picadora de carne rusa: cabe, pues, una retirada honrosa de los ucranianos. Y sin embargo el Estado Mayor ucraniano ha decidido continuar allí y seguir enviando tropas. ¿Quien tiene razón? Los occidentales que examinan la situación desde una distancia práctica, haciendo cálculos técnicos, o el ejército ucraniano, que salvó Kiev y reconquistó Kherson a un precio muy elevado también; quién no se acuerda de los soldados cautivos de Azostal y su función estratégica.

En fin, es su guerra y los ucranianos la hacen como ellos consideran, son sus pueblos arrasados y sus soldados muertos, aún suplicando la ayuda inestimable occidental; de otro modo sería la guerra de otros, de los que les obligaron a desprenderse de su arsenal y ser neutrales y permitir la invasión de Crimea; quizás los ucranianos no quieran luchar por otros si no lo hacen a su manera... Y yo considero a esos rusos pobres y saqueadores como las tribus que asaltaban las ricas ciudades romanas europeas en el s.III y IV, unos bárbaros. Y como dijo Catón de Cartago: ...Rusia debe ser destruida.