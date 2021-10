Impotencia ante el cambio climático

La impotencia que sentimos ante el avance imparable de la lava de un volcán: así me siento yo de impotente ante el avance del cambio climático, el agotamiento de los recursos y la destrucción de la base para la vida humana. Las emisiones de carbono y metano a la atmósfera, no paran de crecer, los polos no paran de derretirse, los bosques no dejan de arder, la vida marina desaparece, el punto de no retorno está a la vuelta de la esquina, si no lo hemos rebasado ya. Y es imposible hacer nada, aunque se sabe lo que hay que hacer: nuestro sistema económico bloquea cualquier iniciativa eficiente. De hecho, el auge del fascismo en Occidente es la respuesta de las oligarquías para evitar las medidas que serian necesarias. Es muy deprimente, caer en la cuenta de que, probablemente, veré morir a mis hijos con mis propios ojos, tras mucho sufrimiento.