Lágrimas húmedas de Lulú

• Esto va por ti, Almudena Grandes, muy grande, esto va y viene y viene y va como tú, como tú

solías vivir: desplegando toda tu grandeza de mujer, de gran mujer, grande, grande, por las

calles de este Madrid dividido hasta para nombrarte o no nombrarte Hija predilecta. Pero,

tranquila, Almudena, que este nuevo #Episodio de una guerra interminable# va a dar un giro

insospechado que puede levantar ampollas (¿más #Pacientes para el doctor García#?):

voy a proponerte como Mamma predilecta... (a falta de #Los besos en el pan#...) ¿Y eso,

dirás? Pues por una razon simple, pero muy Grandes, porque tengo la sensación de que tú

eras de esa clase de mujeres que te abrazan, arrullan, y alimentan el alma, o lo que viene a

ser lo mismo: tú eras la gran mujer, la gran mamma por antonomasia, a la sazón creadora y

escritora, por supuesto... Escritora... ya sabes que ahora todo el mundo escribe sobre todo

lo que ve, oye, come, piensa, hasta sobre el aire que respira (siempre que no viva en Madrid

Zendtral, claro ) #Los aires difíciles # . Escribe y escribe y escribe... bien/ mal /muy mal - la

calificación ya sabemos que viene del número de followers, de likes, de me gustas... y tú

me imagino que allá donde quiera que estés dirás: Pues nada, chic@s, a escribir, a escribir,

vamos, vamos, a escribir, benditos/malditos, que esto no son más que dos días... Y yo, por

mi parte, digo/escribo (sin ningún ánimo de like) que me has dejado en shock, que me has

dejado #El corazón helado# porque tú no tenías que irte. ¿Quién te dijo a ti que tuvieras que

marcharte? ¿ Por un cáncer? ¡Venga ya! , con la de gente que hoy en día supera un cáncer,

con la de alegrías #Inés y la alegría# que los avances en el tratamiento de esta enfermedad

están dando a algunas afortunadas personas, ¿por qué no pudiste apuntarte a ese carro?

Precisamente tú que te apuntabas a todos los carros que la vida te ofrecía y por lo que te

envidiaba, lo reconozco: teniendo tu misma edad, tengo la sensación de haber vivido tres

vidas menos que tú (eso como poco), lo cual me deja #El corazón más calentito, menos

helado# al recordar que a fin de cuentos, viviste como una Rock&Roll Star, viviste al máximo

de tus fuerzas, con toda tu garra, tu energía, tus ganas de comerte todo, y de alimentar a su

vez a toda tu gente, a todos los que pasaron por tu vida.

• Va por ti, Almudena Grandes, nuestra Gran Mamma Predilecta de Madrid