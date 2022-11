Memorias de un iluso

Yo nací en 1957.

Creo que con 3 años fui ingresado en lo que se denominaba como hospicio.

¿Por qué?

Una explicación rápida.

Mi abuelo fue asesinado el día 24/06/1936 (no entraremos en detalles), pobre hombre, solo era un simple silletero (persona que se dedica a arreglar y hacer sillas), con ideas republicanas.

Mi padre, a partir de este hecho, fue internado en un asilo (Hospicio), y según me imagino, salió de él alistándose a la División Azul.

No lo juzgo, era una época muy difícil, teniendo un padre “rojo”, como se denominaba a los represaliados de la guerra civil (expresión con la que se denominaba y yo mismo denominaba a los republicanos, en mi época de estudiante).

Yo fui ingresado con tres años en un hospicio.

Mis recuerdos son vagos y sin afecto, excepto por una persona, que creyó ver en mi un futuro en la iglesia, de lo cual siempre estaré agradecido, aunque no comparta sus creencias.

Ha pasado el tiempo, dudas familiares, ocultación de hechos por parte de mi familia materna.

No quiero entrar en detalles, quizás porque un tío por parte materna era brigada en el ejercito (no sé cómo llamarlo, no quiero ofender a nadie) fascista.

Busco, indago, y por fin en el 2022 encuentro un hilo por el que tirar.

¡Idiota, ahora te acuerdas de tu pasado!

Perdona, no, siempre he tenido esa espina clavada. Pero tenía otras prioridades.

Empecé de la nada como tantas otras personas que levantando este país a base de penurias y sufrimientos, no distingo entre unos y otros (republicanos, fascistas y monárquicos), todos luchamos por un futuro mejor.

Ha pasado el tiempo y derecha e izquierda nos han engañado, solo miran su interés y su beneficio, (ellos se adjudican unos sueldos astronómicos, cuando a los demás nos adjudican unos sueldos de subsistencia) y el espectáculo de una familia monárquica que vive del lujo apartada de la realidad social. Claro, nos la impuso “Franco”, y no ha tenido la vergüenza de preguntar al pueblo, si los acepta (yo estaría de acuerdo si en un referéndum la mayoría fuera favorable a la monarquía).

Nosotros, la mayoría del país, hemos perdido una gran cantidad de derechos por los que luchamos en otros tiempos y parece que a nadie le interesa, no voy a enunciarlos, está claro lo que se ha perdido. Pero esos insigne políticos a los que han elegido, no les interesa, ni a la mayoría de la prensa.

Y me pregunto qué puedo hacer.

Mi voto es una mierda, no sirve para nada. Los partidos políticos no quieren cambiar un sistema de votación que beneficia a unos partidos y no a las personas.

Los votos se cuentan por mayoría en zonas, no en votos reales. Ocurre que la mayoría de votos pertenecen a un opción de partido o idea, pero gana el que tiene mas votos en ciertos sitios. El voto tiene una calidad de primera, segunda o tercera.

¿Por qué no se cuentan los votos en el total de la nación? ¿Por qué los partidos no reparten sus votos en cada autonomía para elegir a los representantes en las instituciones estatales? Creo que está claro, solo interesa el puesto, los privilegios, nosotros, la gente que hacemos este país, no interesamos, somos un numero nada más.

Veo ahora que mis hijos y mis nietos tienen un futuro muy negro. Hemos cambiado el beneficio de las personas por el beneficio de las empresas, del estado mal entendido ( que olvida a las personas), la globalización y un estado ficticio como Europa, que no mira mas que el interés de las grandes empresas y países que no buscan mas que su beneficio.

Y ¿qué hago yo?

No lo sé, en estos tiempos mi voz no sirve para nada.

Qué pena. O qué desgracia.

Tendría tantas cosa que decir, pero a quién le interesa.

Demos al pueblo todo lo necesario para que no piense ni opine.

Es peligroso que un pueblo piense, se puede dar cuenta de que le estamos engañando.

Pobre tonto, te crees que este mundo en el que sueñas, puede existir.

Seguiré soñando por el futuro y solo será un sueño.

¡Ojala no despierte de este sueño!

Qué difícil es resumir la vida en cuatro letras.