¿Miente Feijóo?

Resulta chocante que alguna formación política, cuando ha de tomar alguna decisión importante, decida consultarlo con “las bases”.

Si acaso, podríamos considerarlo como un intento de solución al dilema Gramsciano de como otorgar protagonismo a la clase subalterna.

Tal vez. Si no fuera porque la clase subalterna ya ha ejercido previamente su protagonismo eligiendo a sus representantes y son estos los que deben tomar las decisiones. Porque han sido elegidos para ello y porque, y esto es lo más importante, disponen de una información que no está al alcance de la ciudadanía.

Poseer la información es fundamental para tomar decisiones y aún disponiendo de ella, es fácil que la decisión que se tome no sea la más acertada.

El señor Núñez Feijoo es disyuntivo pudiendo ser falso o ignorante. Personalmente me inclino por la ignorancia, por el desconocimiento que tiene de casi todo, empezando por desconocer a sus amistades narcotraficantes, según el mismo ha manifestado (julio 2023). Y por desconocer la prima de riesgo (junio 2022), que fue su primera inexactitud cuando vino de las tierras gallegas.

También desconoce todo lo relacionado con el Sahara Occidental de la que España es potencia administradora de “iure”, aunque no de “facto”. (junio 2023)

Desconoce el IPC, desconoce el caso “Pegasus”, desconoce el significado de la presidencia española en la UE, desconoce la “excepción ibérica”, desconoce el significado de “descarbonización”. Desconoce demasiados temas.

Es demasiado cansino enumerar los desconocimientos del señor Núñez Feijoo o las inexactitudes, como él lo dice. (julio 2023)

Pero mentir, lo que se dice mentir, no miente. Sólo que le falta la información o la que tiene es inexacta. Es decir, que se encuentra al mismo nivel de conocimiento que “las bases” y casi con el mismo conocimiento de inglés, porque “es veridificult todo esto”.

Esto le invalida para ser presidente de un país. Especialmente de España, que es un país acostumbrado al calor que tanto detesta (julio 2023).

Los años de presidencia en la Xunta le han dado tablas para ser un “inexacto” con retranca, pero no le han dado los conocimientos necesarios para presidir un país donde se manejan otras cuestiones más globales y cosmopolitas que las cuestiones específicas y locales de una autonomía, donde basta con ser bilingüe español/gallego. (junio 2023)

No obstante, aunque las “bases” no disponen de toda la información necesaria para tomar decisiones transcendentales, sucedió que la base militante del Partido Popular no se equivocó al elegir mayoritariamente a doña Soraya Sainz de Santamaría frente a don Pablo Casado y doña Dolores de Cospedal, donde la señora Saenz de Santamaria ganó por goleada

Pero el machismo (o vaya usted a saber) del Partido Popular no estuvo dispuesto a que una persona altamente preparada como la señora Sainz de Santamaría, con los conocimientos demostrados durante su vicepresidencia y portavocía en el Gobierno de España a lo que habría que añadir las funciones de presidencia de la Generalitat de Catalunya, optara a mayor relevancia dentro del partido para dejar a algunos/as en pelota. Hasta ahí podríamos llegar.

Los españoles exigimos del Partido Popular un esfuerzo a la hora de elegir sus candidatos. El galleguismo de Franco, de Fraga, Rajoy o Feijoo no deberían ser los únicos méritos puntuables. España es muy grande y diversa y pienso que no debería resultarle muy difícil encontrar un presidenciable con el carácter suficiente para no estar a la sombra del fútil ayusismo.